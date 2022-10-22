Хольгер Руне выиграл гейм, выронив ракетку из рук по ходу розыгрыша

19-летний датский теннисист Хольгер Руне (27-й в рейтинге ATP) во время полуфинального матча хардового турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция) с австралийцем Алексом де Минором выиграл гейм, выронив ракетку из рук по ходу розыгрыша.
Руне одержал победу со счётом 4:6, 7:6 (7:1), 7:5. В финале датчанин встретится с греком Стефаносом Циципасом, который в полуфинале обыграл финна Эмиля Руусувуори со счётом 6:2, 6:2. Призовой фонд турнира составил € 648 130. Действующим победителем турнира является американец Томми Пол.
12 октября стало известно, что Руне начал сотрудничество с Патриком Муратоглу, бывшим тренером 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема», американки Серены Уильямс и нынешним наставником двукратной чемпионки ТБШ, румынки Симоны Халеп.
Самые продолжительные матчи в истории тенниса:
- 22 октября 2022
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23:06
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22:23
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22:00
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21:49
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21:31
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20:37
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19:48
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19:36
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19:29
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19:18
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18:43
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18:07
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17:44
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17:36
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16:53
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15:46
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15:45
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15:30
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14:44
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14:14
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13:43
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13:22
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12:41
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12:24
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11:52
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11:37
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11:13
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10:50
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10:12
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09:54
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09:35
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09:30
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09:17
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07:25
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06:27