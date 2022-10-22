Хольгер Руне выиграл гейм, выронив ракетку из рук по ходу розыгрыша

19-летний датский теннисист Хольгер Руне (27-й в рейтинге ATP) во время полуфинального матча хардового турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция) с австралийцем Алексом де Минором выиграл гейм, выронив ракетку из рук по ходу розыгрыша.

Руне одержал победу со счётом 4:6, 7:6 (7:1), 7:5. В финале датчанин встретится с греком Стефаносом Циципасом, который в полуфинале обыграл финна Эмиля Руусувуори со счётом 6:2, 6:2. Призовой фонд турнира составил € 648 130. Действующим победителем турнира является американец Томми Пол.

12 октября стало известно, что Руне начал сотрудничество с Патриком Муратоглу, бывшим тренером 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема», американки Серены Уильямс и нынешним наставником двукратной чемпионки ТБШ, румынки Симоны Халеп.

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