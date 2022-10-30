Анна Дмитриева оценила победу Медведева над Шаповаловым в финале турнира в Вене

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева прокомментировала победу российского теннисиста Даниила Медведева на турнире в Вене (Австрия). В финале соревнований Медведев обыграл канадца Дениса Шаповалова со счётом 4:6, 6:3, 6:2.



«Почему Даня не может выиграть сразу? Так хочет побыстрее? Шаповалов хороший парень, тут ничего не скажешь. Даня ведь говорил, что нашёл игру, с которой он может побеждать. Я очень боялась, что он её потеряет. Видимо, не потерял. Поздравляю!



Концовка сезона для Медведева достаточно любопытная. Я рада за Даню. Рада, что у него родился ребёнок. Все волнения только начинаются», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.