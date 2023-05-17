Relevo: Рафаэль Надаль пропустит «Ролан Гаррос» — 2023

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль не сыграет на «Ролан Гаррос» — 2023, утверждает испанское издание Relevo со ссылкой на компанию Relay. По сведениям источника, теннисист не успел окончательно восстановиться после травмы.
Напомним, 36-летний Надаль получил травму во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт.
В июне Надалю исполнится 37 лет. «Ролан Гаррос» — 2023 пройдёт с 28 мая по 11 июня. Испанец в прошлом году в 14-й раз выиграл данный турнир, что является абсолютным рекордом.
Отметим, что ранее дядя Надаля Тони утверждал, что племянник приедет в Париж.
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