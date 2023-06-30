Самсонова — Синякова: текстовая трансляция 1/4 финала турнира в Бад-Хомбурге

Сегодня, 30 июня, будет доигран матч четвертьфинала травяного турнира WTA-250 в Бад-Хомбурге (Германия), в котором играют россиянка Людмила Самсонова (15) и чешка Катержина Синякова (52). Вчера матч был прерван после окончания второго сета из-за темноты.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча четвертьфинала турнира в Бад-Хомбурге, в котором играют Самсонова и Синякова.

После двух сетов матча счёт — 5:7, 6:4. Теннисистки уже провели на корте 1 час 52 минуты. Людмила Самсонова за это время выполнила девять эйсов, реализовала 4 брейк-пойнта из 11 и допустила две двойные ошибки. На счету Катержины Синяковой — две подачи навылет, четыре реализованных брейк-пойнта из семи и пять двойных ошибок.

Спортсменки впервые проводят личную встречу. Победительница матча за выход в финал сразится с американкой Эммой Наварро.