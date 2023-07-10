23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович впервые проиграл сет на Уимблдоне-2023. Серб является прошлогодним чемпионом данных соревнований.
Это произошло в 1/8 финала турнира. За выход в четвертьфинал посеянный третьим Джокович сражается с полуфиналистом Уимблдона-2021, 18-й ракеткой мира поляком Хубертом Хуркачем. Новак выиграл два первых сета на тай-брейках со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (8:6). В третьей же партии Хуберту удалось перехватить инициативу и выиграть со счётом 7:5.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович — Хуберт Хуркач в 1/8 финала Уимблдона-2023.
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Стоит отметить, что победитель данного матча в четвертьфинале сразится с седьмой ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым.
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