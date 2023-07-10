Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович впервые проиграл сет на Уимблдоне-2023

Новак Джокович впервые проиграл сет на Уимблдоне-2023
Аудио-версия:
Комментарии

23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович впервые проиграл сет на Уимблдоне-2023. Серб является прошлогодним чемпионом данных соревнований.

Это произошло в 1/8 финала турнира. За выход в четвертьфинал посеянный третьим Джокович сражается с полуфиналистом Уимблдона-2021, 18-й ракеткой мира поляком Хубертом Хуркачем. Новак выиграл два первых сета на тай-брейках со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (8:6). В третьей же партии Хуберту удалось перехватить инициативу и выиграть со счётом 7:5.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович — Хуберт Хуркач в 1/8 финала Уимблдона-2023.

Уимблдон (м). 4-й круг
10 июля 2023, понедельник. 16:40 МСК
Хуберт Хуркач
18
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 6 		6 6 7 4  
7 8 		7 8 5 6  
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Стоит отметить, что победитель данного матча в четвертьфинале сразится с седьмой ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым.

Материалы по теме
Александрова уступила сет Соболенко в 4-м круге Уимблдона! А Медведев прошёл дальше. LIVE!
Live
Александрова уступила сет Соболенко в 4-м круге Уимблдона! А Медведев прошёл дальше. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023