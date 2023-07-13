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Агент Мирры Андреевой опроверг информацию о смене теннисисткой гражданства на французское

Агент Мирры Андреевой опроверг информацию о смене теннисисткой гражданства на французское
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Российская теннисистка Мирра Андреева не намерена менять гражданство на французское, сообщил агент спортсменки Лев Кассиль. Напомним, ранее американский теннисный ресурс Tennis World USA сообщил, что 16-летняя россиянка последует примеру Варвары Грачёвой, которая недавно получила французский паспорт.

«Сегодняшняя информация о получении Миррой гражданства Франции является ошибочной. Мы готовим опровержение», — сообщил агент теннисистки Лев Кассиль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Напомним, 16-летняя Андреева живёт и тренируется во Франции. Её сестра Эрика также теннисистка. Они обе родились в Красноярске, затем жили и тренировались в Москве, после чего переехали в академию в Каннах.

На текущих соревнованиях Уимблдона Мирра Андреева успешно преодолела квалификационный раунд (выиграла три матча) и дошла до 1/8 финала в основной сетке. В общей сложности юная Мирра заработала $ 265 тыс. В борьбе за выход в четвертьфинал Уимблдона она проиграла в трёх сетах 18-й ракетке мира американке Мэдисон Кис.

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