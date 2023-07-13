Агент Мирры Андреевой опроверг информацию о смене теннисисткой гражданства на французское

Российская теннисистка Мирра Андреева не намерена менять гражданство на французское, сообщил агент спортсменки Лев Кассиль. Напомним, ранее американский теннисный ресурс Tennis World USA сообщил, что 16-летняя россиянка последует примеру Варвары Грачёвой, которая недавно получила французский паспорт.

«Сегодняшняя информация о получении Миррой гражданства Франции является ошибочной. Мы готовим опровержение», — сообщил агент теннисистки Лев Кассиль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Напомним, 16-летняя Андреева живёт и тренируется во Франции. Её сестра Эрика также теннисистка. Они обе родились в Красноярске, затем жили и тренировались в Москве, после чего переехали в академию в Каннах.

На текущих соревнованиях Уимблдона Мирра Андреева успешно преодолела квалификационный раунд (выиграла три матча) и дошла до 1/8 финала в основной сетке. В общей сложности юная Мирра заработала $ 265 тыс. В борьбе за выход в четвертьфинал Уимблдона она проиграла в трёх сетах 18-й ракетке мира американке Мэдисон Кис.