Экс-тренер Иванишевича: Джокович будет играть ещё год или два. Он сам всё поймёт

Радмило Арменулич, бывший тренер хорватского теннисиста Горана Иванишевича, высказался о возможном завершении карьеры серба Новака Джоковича.

«Надеюсь, он сам почувствует, когда ему следует завершить карьеру. Надаль обязательно уйдёт из спорта в скором времени из-за проблем с ногами, Федерер уже завершил карьеру, так что из тройки остаётся только Новак. Должно быть, сейчас он думает, что должен закончить, но я считаю, что он будет играть ещё год или два. Он сам всё поймёт, когда увидит, что ему не хватает 10–15 сантиметров, чтобы дотянуться до мяча. Он решит сам и скажет: «Я наигрался, больше не надо. Не хочу, чтобы дети наступали мне на пятки, не хочу проигрывать матчи, которые обычно выигрывал», — приводит слова Арменулича Tennis World USA.