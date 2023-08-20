Экс-тренер Иванишевича: Джокович будет играть ещё год или два. Он сам всё поймёт

Радмило Арменулич, бывший тренер хорватского теннисиста Горана Иванишевича, высказался о возможном завершении карьеры серба Новака Джоковича.
«Надеюсь, он сам почувствует, когда ему следует завершить карьеру. Надаль обязательно уйдёт из спорта в скором времени из-за проблем с ногами, Федерер уже завершил карьеру, так что из тройки остаётся только Новак. Должно быть, сейчас он думает, что должен закончить, но я считаю, что он будет играть ещё год или два. Он сам всё поймёт, когда увидит, что ему не хватает 10–15 сантиметров, чтобы дотянуться до мяча. Он решит сам и скажет: «Я наигрался, больше не надо. Не хочу, чтобы дети наступали мне на пятки, не хочу проигрывать матчи, которые обычно выигрывал», — приводит слова Арменулича Tennis World USA.
- 20 августа 2023
-
12:21
-
11:38
-
11:27
-
10:34
-
10:29
-
10:07
-
09:57
-
09:54
-
09:49
-
09:32
-
09:00
-
05:07
-
02:35
-
00:50
-
00:45
-
00:19
- 19 августа 2023
-
23:56
-
22:10
-
21:27
-
21:02
-
19:58
-
19:57
-
19:16
-
19:16
-
18:10
-
17:02
-
16:46
-
15:53
-
15:35
-
15:15
-
15:03
-
15:02
-
14:54
-
14:52
-
14:18