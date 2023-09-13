Анастасия Потапова – Онс Жабер: текстовая онлайн-трансляция матча на турнире в Сан-Диего

Сегодня, 13 сентября 27-я ракетка мира, 22-летняя российская теннисистка Анастасия Потапова сразится с трёхкратной финалисткой турниров «Большого шлема», седьмой ракеткой мира, представительницей Туниса Онс Жабер за выход в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Сан-Диего (США). Поединок поставлен вторым запуском на Центральном корте и начнётся приблизительно в 23:15 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Анастасия Потапова – Онс Жабер во втором круге турнира в Сан-Диего.

Счёт личных встреч теннисисток — 1-0 в пользу Жабер. Онс одержала уверенную победу над Потаповой со счётом 6:4, 6:0 в четвертьфинальном раунде травяного турнира в Бирмингеме (Великобритания) в 2021 году.