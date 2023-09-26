«Это даже не испытание, это цирк». Потапова пожаловалась на условия в Гвадалахаре

Российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала о тяжёлых условиях на турнире категории WTA-1000, который прошёл в Гвадалахаре (Мексика) на прошлой неделе.

«Не хочу зарекаться, но в Гвадалахару больше никогда в жизни не поеду. Все заметили, что из топ-20 WTA почти никто не играл. Лететь на высоту 1600 м, на хард с такими мячами — это не теннис. Это не то что испытание, это цирк. Причём хороший турнир и организация, но условия невозможные: там высоко, нет воздуха, невозможно дышать. К сожалению, так как в Сан-Диего я была до пятницы, то у меня был лишь день, чтобы хоть как-то подготовиться к матчу. А туда надо минимум лететь за неделю. Так что, думаю, со следующих сезонов эту неделю исключу. Ты не играешь там в теннис, а просто выживаешь. Это ужасное место для проведения «тысячника!» — сказала Потапова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.