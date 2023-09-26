«В гонке на Итоговый WTA я очень близко». Потапова — о планах на концовку сезона

Российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала о планах на конец текущего сезона.

«Сейчас я нахожусь на этапе подготовки к последнему рывку: для меня это будет Азия. Я заявлена в Пекин и Гонконг. Два варианта событий: либо сезон закончится после Гонконга, либо я попаду на Итоговый WTA, он тоже будет проходить в Китае, в Чжухае. Пока иду в гонке близко. Буду я там играть или нет, станет понятно только после Пекина. Так что впереди осталось играть две недели — не так и много. Мы сконцентрированы, готовы выжать максимум. У мужчин сезон длиннее, так что как только закончу свой, полечу в Европу, заберу собаку и будем ездить с Сашей вместе уже по его турнирам», — сказала Потапова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.