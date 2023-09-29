Шевченко – о расставании с тренером: он сыграл большую роль

Российский теннисист Александр Шевченко рассказал о расставании с австрийским тренером Гюнтером Бресником.

«Мне кажется, нам нужно сделать перерыв – поэтому и произошло расставание. В последнее время было сложно: кто-то кого-то не слышал. Но мне вообще непросто теперь видеть какого-то другого тренера на его месте, так что надо принять это как данность. Сейчас есть много вариантов, однако к чему-то конкретному не пришёл. И даже думаю, что через время мы сядем, поговорим и, возможно, начнём опять работать. Потому что он для меня больше, чем просто тренер, я его, можно сказать, люблю – все результаты, которых я добился, были с ним… Бресник сыграл большую роль.

У Гюнтера очень большая семья, он не хотел особо ездить. А я провожу в туре очень много времени – сейчас серия в Америке, Китае, Европе. И вновь возвращаться в Австрию на неделю, чтобы дальше ехать по туру – сложно, он просто не может поддерживать меня на турнирах.

Теперь никакой базы нет. Родители в Вене, а я этот город безумно люблю, он мне нравится, хочу остаться жить здесь. Но на данный момент надо играть турниры, искать, где на недельку с кем-то потренироваться, и ехать дальше. Так что сейчас сложновато, хотя я привык к этому – всю свою карьеру ездил в одиночку, лишь пару турниров провёл с тренером. Сегодня, правда, на этом уровне становится всё сложнее и сложнее – нужен человек, который будет помогать. Пока ищу варианты и не знаю, получится ли найти того самого до конца года – явных вариантов нет – или буду один», — сказал Шевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.