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Шевченко рассказал, какие шоу они смотрят с Потаповой во время турниров

Шевченко рассказал, какие шоу они смотрят с Потаповой во время турниров
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Российский теннисист Александр Шевченко рассказал об отношениях с теннисисткой Анастасией Потаповой. В сентябре 2023 года пара объявила, что помолвлена.

«Естественно, когда начал встречаться с Настей, стал больше смотреть: почти не пропускаю её матчи. До этого не было такого внимания. Сейчас всегда говорим про матч, если ей нужно, пытаюсь помочь, даю советы. Если нет – отхожу, не мешаю. Могу сказать, что она стала поспокойнее, слёз в номере после матча точно нет да и не было – любую встречу спокойно обсудили, поужинали, и всё нормально.

Во время турниров Настя смотрит много шоу: одно из них с Павлом Волей «Двое на миллион». Какая-то викторина, где после отгаданных вопросов тебе начисляются деньги на баланс. Она больше по сериалам, я же люблю фильмы. Из последнего», — сказал Шевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

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