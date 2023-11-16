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Медведев одолел Зверева, стал известен следующий соперник Бивола. Главное к утру

Российский теннисист Даниил Медведев одолел представителя Германии Александра Зверева и вышел в полуфинал Итогового чемпионата ATP, российский боксёр Дмитрий Бивол 23 декабря будет защищать свой титул в поединке с британцем Линдоном Артуром, футболист московского «Спартака» Тео Бонгонда забил гол и отдал результативную передачу в матче сборных ДР Конго и Мавритании. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Даниил Медведев в двух сетах обыграл Александра Зверева на Итоговом чемпионате ATP.

2. Официально объявлено о следующем бое Дмитрия Бивола.

3. Сборная ДР Конго благодаря голу и ассисту Бонгонда обыграла Мавританию.

4. Макгрегор изъявил желание провести реванш с Хабибом, назвав россиянина «трусом».

5. ESPN назвал девять действующих российских игроков НХЛ, кто может попасть в Зал хоккейной славы.

6. «Ливерпуль» может включиться в борьбу за Килиана Мбаппе.

7. Непомнящий трижды сыграл вничью во второй день турнира в Сент-Луисе.

8. Карпин — о соперниках сборной: интереснее было бы сыграть с Германией, Францией или Испанией.

9. «Колорадо» разгромил «Анахайм» со счётом 8:2, у Валерия Ничушкина дубль.

10. Бразильянка, работавшая на Неймара, хочет взыскать с футболиста € 368 тыс.