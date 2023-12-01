Потапова — о выборе места регистрации брака: совместили приятное с полезным

28-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала о церемонии бракосочетания с теннисистом Александром Шевченко, которая прошла во Дворце бракосочетания №1 на Английской набережной в Санкт-Петербурге.

«Бракосочетание относительно было приурочено к турниру. Мы просто так сейчас бы в Санкт-Петербург не приехали — в России пока не проживаем из-за тура. И если бы даже на роспись, то, скорее всего, в Москве расписались бы – потому что я живу там. Но так как мы знали, что едем в Питер, то не было никаких сомнений, что совместим приятное с полезным – распишемся в Питере и сыграем домашний турнир.

Когда свадьба? Играем оба в Брисбене и Аделаиде в 2024-м. У нас через три дня свадьба – в другой стране празднуем. Потом летим в Дубай, чуть-чуть отдохнём перед Аustralian Оpen», — передаёт слова Потаповой корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.

Напомним, молодожёны сыграют на выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге, который начнётся сегодня, 1 декабря, и продлится до 3 декабря.