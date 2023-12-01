Анастасия Потапова рассказала, под какой фамилией будет играть после свадьбы

Российская теннисистка Анастасия Потапова, занимающая 28-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), рассказала о планах по смене фамилии после свадьбы с теннисистом Александром Шевченко, занимающим 49-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«Под чьей фамилией играть буду? Решила на корте оставить свою фамилию, играть под фамилией Потапова, но в жизни меняю фамилию. Здесь же можно объявить «мистер» и «миссис» Шевченко. Никто не обиделся, и это будет классно», — передаёт слова теннисистки корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.

Напомним, церемония бракосочетания молодожёнов состоялась в Санкт-Петербурге, где Потапова и Шевченко примут участие в турнире «Трофеи Северной Пальмиры».