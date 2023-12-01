Потапова — об игре в паре с Шевченко: Саша не хочет со мной играть, потому что боится

Российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала о перспективах сыграть в смешанном разряде Открытого чемпионата Австралии в паре со своим мужем Александром Шевченко.

«Микст Australian Open? Саша не очень хочет со мной играть, потому что боится: не хочу потом идти в номер и слушать, как я тот мяч ошибся справа, тот не попал, а тут не подал эйс. Я в процессе разговора с ним на эту тему. И ещё один момент: рейтинг совмещённый, и мы на грани ката, думаю, по идее можем попасть. Но 50% на 50%. Попадём – будем играть, нет – значит, просто не попали», — передаёт слова Потаповой корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.

Напомним, свадебная церемония Потаповой и Шевченко состоялась во Дворце бракосочетания №1 в Санкт-Петербурге.