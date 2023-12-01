Шевченко: пусть на корте Настя оставляет фамилию Потапова. Зато Шевченко в жизни

Российский теннисист Александр Шевченко, 49-я ракетка мира, рассказал, как относится к решению своей жены, 28-й ракетки мира из России Анастасии Потаповой, продолжать выступать на турнирах под девичьей фамилией, а также прокомментировал своё нежелание играть в миксте с супругой.

«Анастасия выбрала фамилию Шевченко – не настаивал? Нет, нет. Она так захотела. Конечно, пусть на корте оставляет фамилию Потапова: всё-таки это её имя. Но зато Шевченко в жизни (улыбается).

Я микст никогда не играл, а с женой ещё из-за микста поругаться здесь – не надо мне этого (смеётся)», — сказал спортсмен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Напомним, Александр Шевченко и Анастасия Потапова поженились сегодня, 1 декабря, в Санкт-Петербурге.