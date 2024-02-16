Экс 1-я ракетка ITF Дёмин: ко мне и моему агенту не подходили с предложениями о переходе

Экс первая ракетка ITF, чемпион парного «Ролан Гаррос» и финалист Уимблдона Ярослав Дёмин рассказал о возможной смене спортивного гражданства.

«У меня всё тот же агент Уго Калумбини из Италии. Мы хорошо работаем. Пока уайлд-кард нет, возможно, потому что я из России. Но из действующих — контракты с adidas и Wilson. Пока не думал даже о переходе – играю за Россию. Ко мне и моему агенту ни с какими подобными предложениями не приходили», – сказал Дёмин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.

Дёмин начинал играть в теннис в Москве, в клубе спортивного общества «Спартак». После чего стал работать с Евгенией Куликовской, тренировавшей Елену Рыбакину. Сейчас 18-летний теннисист второй сезон занимается в академии Рафаэля Надаля.