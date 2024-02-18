Синнер займёт 3 место в рейтинге ATP и обгонит Медведева после победы в Роттердаме

Сегодня, 18 февраля, состоялся финал турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Итальянский теннисист Янник Синнер одержал победу над представителем Австралии Алексом де Минором (11-я ракетка мира). Триумф на турнире позволит Синнеру набрать 8270 очков в рейтинге ATP и подняться на третье место, которое на сегодняшний день занимает Медведев, имея в своём активе 8265 очков.

Российский теннисист был не готов на 100 процентов выступать и защищать прошлогодний титул турнира в Роттердаме. Спортсмен взял время на восстановление после затяжного Открытого чемпионата Австралии — 2024.

Напомним, Медведев также заявил, что не выступит на хардовом турнире категории ATP-250 в Дохе (Катар). Теннисист является действующим чемпионом этих соревнований.