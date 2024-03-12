Хольгер Руне высказался на тему оскорблений, которые игроки получают в соцсетях

Седьмая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне рассказал о своём отношении к комментариям болельщиков в интернете и социальным сетям в целом.

«Если честно, я стараюсь как можно меньше заходить в социальные сети. Я всё меньше и меньше там появляюсь. Но я стараюсь взаимодействовать со своими подписчиками и болельщиками. Думаю, это важно.

Например, сегодня рядом с кортом были парни, которые говорили: «У тебя отличная подача, ты хорошо играешь». Это действительно приятно. Здорово, когда есть такие люди и болельщики, которые поддерживают тебя. Поднимают настроение, когда тебе это нужно. А ещё есть хейтеры. Нам нужны и те, и другие, правда ведь?

Так что я думаю, что это просто часть процесса. В реальной жизни, наверное, никогда не будет такого, чтобы человек сказал игроку в лицо подобные вещи. Считаю, что нужно следить за тем, что ты говоришь, даже в социальных сетях.

Для нас, игроков, хотя не могу говорить от имени всех — для меня это своего рода шутка. Это просто люди, которые делают ставки на матчи, потом проигрывают и чувствуют острую необходимость написать какую-то хрень.

Так что я не думаю, что они пишут это искренне. Просто для разрядки. Но я всё равно считаю, что это неправильно», — сказал Руне на пресс-конференции.