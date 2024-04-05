Медведев объяснил, почему на «Мастерсе» в Майами уменьшилась сила его подачи

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев рассказал, почему на турнире серии «Мастерс» в Майами (США) у него уменьшилась сила подачи. Спортсмен отметил, что не испытывает проблем с плечом.

«С плечом всё отлично! Наоборот, плечо чувствует себя всё лучше и лучше, потому что раньше оно действительно немного болело. В том числе из-за этого я пропустил турниры в Дохе и Роттердаме. В Майами же мячи из-за влажности пушатся. Поэтому, когда они новые, всё нормально — а когда мячи стареют, то слабеют. Отсюда слабеет и подача», — приводит слова Медведева «Спорт-экспресс».

Напомним, на турнире в Майами Даниил Медведев дошёл до полуфинала. На этой стадии соревнований российский теннисист проиграл будущему чемпиону турнира представителю Италии Яннику Синнеру со счётом 1:6, 2:6.