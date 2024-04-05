Песков заявил, что в России будут рады победам отечественных теннисистов на Олимпиаде

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что в России будут радоваться успехам отечественных теннисистов, даже если они будут выступать на Олимпийских играх под нейтральным флагом.

«Каждый спортсмен определяет свою позицию, и, конечно, вместе со всеми россиянами мы будем радоваться победам наших спортсменов на Олимпийских играх, в том числе теннисистов, которые с честью отстаивают наш флаг, даже когда они выступают без такового. Для нас они всё равно являются российскими теннисистами, которыми мы гордимся.

Многие российские спортсмены выступают за границей, в том числе в недружественных странах, но для нас они всё равно являются российскими», — приводит слова Пескова «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее сегодня глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал теннисистов из России «командой иноагентов», поддержав мнение президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер, ранее заявившей, что спортсмены, которые выступят на Олимпиаде в нейтральном статусе, будут «командой бомжей».