«Сделать Сербию счастливой». Джокович поддержал сборную своей страны на Евро-2024

Экс первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович поддержал сборную своей страны на Евро-2024. Видео опубликовано в социальных сетях Футбольного союза Сербии (ФСС). Сегодня, 20 июня, во 2-м туре чемпионата Сербия сыграет со Словенией. Встреча начнётся в 16:00 мск.

«Я Новак Джокович, гордый болельщик сборной Сербии по футболу на чемпионате Европы в Германии. Я желаю команде счастья, мужества и сделать Сербию счастливой совместными усилиями. Вся нация с вами. Огромная эйфория перед каждым матчем на Евро-2024», — приводит слова Джоковича ФСС.

Ранее сборная Сербии пригрозила сняться с Евро-2024, если Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не накажет болельщиков национальных команд Албании и Хорватии за неприличные скандирования. Об этом сообщил генеральный секретарь Футбольной ассоциации Сербии Йован Сурбатович.