Барбора Крейчикова по итогам Уимблдона вернётся в топ-20 рейтинга WTA

Чешская теннисистка 32-я ракетка мира Барбора Крейчикова по итогам Уимблдона-2024 вернётся в топ-20 мирового рейтинга WTA. В живом рейтинге она занимает 18-ю строчку, но её может обойти Донна Векич (Хорватия, 37), если покажет на английском «Шлеме» результат лучше, чем у чешки.

Напомним, сегодня, 10 июля, Барбора вышла в полуфинал Уимблдона-2024. Она обыграла соперницу из Латвии Елену Остапенко со счётом 6:4, 7:6 (7:4). В следующем раунде соревнований Барбора Крейчикова сразится с казахстанской теннисисткой четвёртой ракеткой мира Еленой Рыбакиной.

Также Крейчикова вместе с Лаурой Зигемунд сыграет за выход в парный полуфинал Уимблдона-2024 с Дабровски/Рутлифф.

Женская часть Уимблдона продлится до 13 июля. Действующей чемпионкой является Маркета Вондроушова, которая в 2024 году вылетела уже в первом круге.