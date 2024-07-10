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Джессика Пегула вылетит из топ-5 рейтинга WTA впервые за 90 недель

Джессика Пегула вылетит из топ-5 рейтинга WTA впервые за 90 недель
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Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вылетит из топ-5 рейтинга WTA впервые за 90 недель. Её гарантированно обгонит итальянка Ясмин Паолини, которая вышла в полуфинал Уимблдона-2024. В живом рейтинге она уже занимает пятую строчку.

Отметим, что Пегула сенсационно уступила в матче второго круга Уимблдона-2024 42-й ракетке мира из Китая Синьюй Ван. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:7, 6:1 в пользу китаянки.

Паолини продолжает выступление на Уимблдоне. В полуфинале турнира Ясмин Паолини сыграет с хорватской теннисисткой Донной Векич (37-й номер рейтинга WTA).

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.

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