Сборная России по волейболу сыграет на Евро-2021 без лидеров. Могут ли быть медали?

В Сербии, Румынии, Хорватии и Болгарии стартовал чемпионат Европы по волейболу среди женских команд. Всего через 10 дней после завершения Олимпийских игр в Токио! Впрочем, в Японии играли только четыре участника нынешнего Евро: Сербия, Италия, Турция и Россия.

Наша команда могла бы считаться одним из фаворитов турнира, если бы приехала в олимпийском составе. Но пять основных игроков чемпионат Европы решили пропустить. Так что шанс показать себя будет у резервисток и дебютанток. Могут ли быть медали?

«Думаем о попадании на подиум»

Всегда оптимистичный главный тренер сборной России Серджо Бузато настроен позитивно.



«Чемпионат Европы — это большой шанс для игроков, которые раньше не были на первых ролях, — сказал итальянский специалист в интервью «РИА Новости». — Хочу увидеть агрессивную игру в нашем исполнении, силовую подачу, хорошую защиту. Хочу понять, кто способен на это, помимо ветеранов. И я настроен оптимистично. Считаю, что у нас собралась хорошая команда. У нас, как всегда, высокие амбиции. Думаем о попадании на подиум».



Хочет Бузато ровно того же, чего и все российские болельщики. Но какие у него основания для такого оптимизма?

Основа на отдыхе

Если честно, никаких. Но ведь и до старта Олимпиады оптимизма в отношении нашей женской сборной практически не было. А как играла сборная России в Токио? Пусть не во всех матчах, но команда показала, что ей по силам сражаться с любым соперником. И не просто сражаться, а побеждать.



Но только если в команде собраны все сильнейшие. Сейчас же из основного состава остались только два игрока – связующая Евгения Старцева и доигровщица Арина Федоровцева. Самая опытная и самая молодая волейболистки.

Евро-2021 пропустят диагональная Наталья Гончарова, доигровщица Ирина Воронкова, блокирующие Ирина Королёва и Ирина Фетисова и либеро Анна Подкопаева. То есть те игроки, на которых держались приём, защита и атака. По словам Бузато, всем им решено было дать отдых после Лиги наций и Олимпиады.

Неолимпийский состав

А кто же тогда будет играть в сборной России на чемпионате Европы, кроме 32-летней Старцевой и 17-летней Федоровцевой?



В диагонали – 24-летняя Анна Лазарева, которая на Олимпиаде подменяла Гончарову и в матче с Китаем, например, сделала это очень здорово. В диагональ может встать и 23-летняя Ксения Смирнова, для которой это профильное амплуа. Она заявлена как доигровщица, но с посредственным приёмом вряд ли будет доводить мячи до связующей.



В доигровку заявлены также 18-летняя Татьяна Кадочкина и 23-летняя Ирина Капустина. С учётом проблем с приёмом у всех доигровщиц сборной России ситуация оптимистичной не кажется. Ту же Федоровцеву на Олимпиаде соперницы просто выцеливали.

Второй связующей будет 19-летняя Полина Матвеева, на блоке – 20-летняя Юлия Бровкина, 23-летняя Елизавета Котова и 28-летняя Екатерина Енина. В составе команды два либеро: 31-летняя Дарья Пилипенко и 26-летняя Тамара Зайцева.



Очевиден крен в сторону атакующих игроков, но у Бузато, кажется, и не было других вариантов. В составе всего 12 волейболисток, а заявить можно было 14 игроков.

Надеяться и верить

В общем, болельщикам остаётся только надеяться и верить в то, что все игроки сборной России проявят свои лучшие качества. И на то, что нашей команде хоть немного повезёт.



Российские волейболистки будут играть в Белграде. И свой турнирный путь на Евро-2021 начнут 20 августа матчем с француженками. Также в группе «А» сыграют команды Сербии, Азербайджана, Бельгии и Боснии и Герцеговины.

Расписание матчей сборной России на Евро-2021:



20 августа, 21.00. Россия – Франция



22 августа. 18.00. Россия – Азербайджан



23 августа. 18.00. Россия – Бельгия



25 августа. 21.00. Сербия – Россия



26 августа. 18.00. Россия – Босния и Герцеговина

Всего в чемпионате Европы участвуют 24 команды, поделённые на четыре группы. В плей-офф выйдут по 4 сборной из каждой группы. Уж эту задачу нашим девочкам точно по силам решить. Ну а дальше – доказывать, что и в этом составе есть игроки, на которых точно стоит рассчитывать через три года на Олимпиаде в Париже. Если сборная России возьмёт на Евро-2021 медали – это будет огромным успехом.