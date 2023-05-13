Россиянка — чемпионка Турции! Пушка Федоровцевой принесла ей престижную личную награду

Женский «Фенербахче» обыграл «Эджзаджибаши» в финальной серии сезона-2022/2023, оформив три победы в трёх матчах и впервые за шесть лет подняв над головой трофей.

Федоровцева — лучшая подающая турнира

Титул, как и в России, волейболистки разыграли в серии плей-офф. В «Эджзаджибаши» – победителе женской регулярки – раздавала огня Ирина Воронкова. Клуб оформил 26 побед в 26 матчах. А в атаке «Фенербахче» – третьей команде лиги – Арина Федоровцева и Анна Лазарева. Чтобы встретиться очно, россиянки выбили в полуфиналах «Тюрк Хава Йоллари» и «Вакифбанк» – кстати, чемпионок последних четырёх лет (в ковидное время чемпионат не доиграли) с праймовой Паолой Эгону.

Дуэль турецких грандов с россиянками в атаке все ждали и в финале Лиги чемпионов, куда вышла только Воронкова. Даже фееричная игра Федоровцевой не позволяла команде главного тренера сборной России Зорана Терзича быть лидером турниров – до недавнего времени! «Жёлтые канарейки» на финише лиги уступили лидеру «Эджзаджибаши» 10 очков, отдали они и место в финале женской ЛЧ соседям по турнирной таблице. Так что финал турецкого чемпионата – как шанс на реванш. И он состоялся!

«Золотая» серия не затянулась. «Фенер» хоть и в плотной, но всё же трёхматчевой серии выгрыз долгожданные медали. Одним из факторов успеха стала игра в нападении Федоровцевой: в финальной серии она стала вторым бомбардиром команды после кубинки Мелиссы Варгас, которая признана MVP чемпионата Турции. Хотя провела лишь половину сезона – до января она играла в Китае.

Кстати, именно россиянка мило успокаивала Мелиссу после финального свистка.

А вот Арина получила награду MVP как лучшая подающая турнира: она заколотила 82 эйса в турецком чемпионате и опередила своих ближайших конкуренток в топе, у Ханны Ортманн из «Тюрк Хава Йоллары» таких всего 32. Россиянка неплохо играла на передней линии: поставила 22 блока. К тому же доигровщица показала приличные цифры и в самой «золотой» серии: забрала 39 из 94 атак, допустила четыре ошибки в приёме, пять раз зачехлила и заколотила девять эйсов.

«Чувствую себя прекрасно. Это настоящее блаженство, потому что путь к этому трофею был очень тяжёлым. Как и в тех матчах, которые мы проиграли, у нас были очень трудные времена для команды. Но мы продолжали напирать и верили, что станем чемпионами в конце сезона. Теперь мы чемпионы», – сказала Арина после матча.

За её триумфом с трибун наблюдали родители: Сергей Федоровцев – олимпийский чемпион – 2004 по гребле – и Екатерина – лицензированный агент. Она уже помогла перебраться в Европу многим молодым российским талантам.

«Награда, которую я получила, – отличный источник мотивации для меня. Конечно, у меня есть ошибки, недочёты, есть моменты, которые мне нужно исправить, и элементы, которые я считаю недостаточно хорошими, но я это исправлю», – сказал Федоровцева после церемонии награждения.

Арина Федоровцева на награждении с родителями Фото: fenerbahce.org

Терзич уходит в Россию

«Фенербахче» к долгожданному титулу привёл главный тренер сборной России Зоран Терзич – он позвал и помог раскрыться совсем юной, 19-летней Арине Федоровцевой – уже звезде Турции. Хотя сама девушка отнекивается от этого пафосного звания. Но теперь россиянка продолжит феерить не под его менторством – с Зораном решили разорвать контракт ещё по ходу сезона: менеджмент не устраивали результаты клуба. И Зоран всё это время искал «дом». И нашёл – в России! В женском «Динамо-Ак Барс» опытный и титулованный спец на уровне сборных заменит Ришата Гилязутдинова.

Зато в «Фенере» компанию россиянкам составит ещё одна соотечественница – Ирина Фетисова. Чемпионка России из «Динамо» в ближайшее межсезонье будет паковать чемоданы на рейс в Турцию.

Ирина Фетисова с главным трофеем чемпионата России — 2022/2023 Фото: РИА Новости

«Плакала на награждении от эмоций или из-за расставания с командой? Наверное, больше второе. Многие уже знают о том, что я покидаю «Динамо». Моё сердце навсегда останется с «Динамо». Я старалась как можно ответственнее и с максимальной самоотдачей относиться к делу. Надеюсь, что и руководство клуба, и тренерский штаб это знают. В принципе, результат налицо, мы чемпионы России. Конечно, грустно покидать команду, но как есть, так есть», — приводит слова Фетисовой «Матч ТВ».