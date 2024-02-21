Российская волейболистка перебралась в США. Шикарный дебют Анны Лазаревой за океаном

В России регулярные волейбольные чемпионаты выходят на финишную прямую, и команды начинают цепляться за каждый шанс, преподнося сюрпризы в каждом туре. Прошедшая неделя не стала исключением.

«Самая отвратительная игра сезона»

В мужской Суперлиге белгородские «львы» уже девять туров подряд разрывают своих соперников, не остановились они даже перед тройкой лидеров чемпионата. Вот и на минувшей неделе «Белогорье» хоть и заставило понервничать своих болельщиков в матче с питерским «Зенитом», но в итоге смогло переломить ход встречи и отыграться со счёта 0:2, а через четыре дня одержало очередную победу — в матче с солигорским «Шахтёром» – 3:0.

В остальных играх 23-го тура для лидеров всё прошло в лайт-режиме и с минимальными физическими затратами: топы обыграли своих соперников на выезде в трёх партиях: «Локомотив» справился с «Динамо-ЛО», казанский «Зенит» был сильнее АСК, а «Динамо» погасило «Факел».

Зато 24-й тур преподнёс неожиданный сюрприз: всё тот же «Факел», занимающий 10-е место, зажёг не по-детски и нанёс поражение второй команде чемпионата – новосибирскому «Локомотиву» (3:2). По словам Пламена Константинова, его команда показала «самую отвратительную игру в сезоне», и случилось это на домашней арене новосибирцев. Это первое в сезоне поражение «Локо» у себя дома. А обидным его делает ещё и то, что на трибунах был аншлаг, многих зрителей привлёк тематический матч в стиле «Игры престолов» с фотозоной и лимитированной коллекцией футболок.

Февраль для «Локомотива» вообще прошёл со знаком минус: сначала железнодорожники оступились в гостях у «Шахтёра» (0:3), а затем не устояли перед «Белогорьем» (2:3). Команда по-прежнему идёт на втором месте, но от «Зенита» её отделяет уже две победы.

В другом матче тура между казанским «Зенитом» и «Кузбассом», наоборот, все ждали интересной игры после пяти партий в первом круге, однако всё прошло гладко для команды Вербова – 3:0. Казань всё так же на первом месте. Кемеровчане – пятые, но ещё гонятся за Белгородом, чтобы получить право миновать предварительный раунд плей-офф чемпионата России.

В питерском дерби «Зенит» взял реванш в трёх сетах у «Динамо-ЛО» за проигрыш в первом круге (1:3). За зенитовцев дебютировал Евгений Сивожелез, перешедший вслед за Бабкевичем из новоуренгойского «Факела». Новичок с колоссальным опытом существенно помог команде и закрыл брешь в четвёртой зоне, показав стабильную игру в нападении (53%).

В борьбе за попадание в зону лучших и за вакантное 12-е место цепляются «Урал» и новокуйбышевская «Нова». И в заключительном матче 24-го тура в очном противостоянии сошлись именно эти две команды. Уфимцы бодро провели начало встречи — 25:16, но затем хозяева площадки смогли наладить свою игру и забрали победу себе — 3:1. И теперь «Нова» поднялась на 12-ю строчку, вытеснив «Урал». Для уфимцев это уже пятое поражение кряду. Если так пойдёт и дальше, то команда рискует остаться за чертой плей-офф.

Неизменно только лидерство «Динамо»

В женском чемпионате также не обошлось без интересных матчей. Единственное, что остаётся неизменным – это лидерство московского «Динамо». В 21-м туре подопечные Константина Ушакова спокойно справилась с краснодарским «Динамо» на выезде — 3:0. Остальная же группа лидеров продолжает удивлять, и уже несколько туров подряд кто-то из топов оступается, что ведёт к перестановкам в турнирной таблице.

«Ленинградка» продолжает терять свои очки. Команда из Северной столицы уже упустила второе место в таблице, пропустив вперёд «Динамо-Ак Барс». А в сыгранном 21-м туре отдала победу саратовскому «Протону» (1:3). Это уже третья неудача подряд для команды Александра Кашина.

Калининградский «Локомотив» отдал, казалось бы, выигранный матч. Эбрар Каракурт была признана лучшим игроком 21-го тура. Турчанка настреляла семь эйсов и в атаке набрала 34 очка, но это не спасло железнодорожниц от поражения. Команда Радослава Арсова вела 2:0 в матче и по ходу третьего сета контролировала ситуацию, но «Тулица» неимоверными усилиями сначала вцепилась в концовку партии, а затем и вовсе затащила игру на тай-брейк, где довела встречу до победы.

«Тулица» — «Локомотив» Фото: tulitsa.com

В ещё одном динамовском дерби, между казанским и челябинским клубами, всё началось очень красиво для уральской команды — 25:20. Но затем Зоран Терзич смог «включить» своих волейболисток. Далее «Динамо-Ак Барс» не позволило своим соперницам добраться даже до отметки в 15 очков (25:13, 25:12 и 25:13) и забрал победу в матче — 3:1. У Челябинска травму голеностопа получила ещё и доигровщица Ангелина Дементьева.

«Уралочка-НТМК» по-прежнему держит высокую планку на выезде и обыграла очередного соперника в гостях. В этот раз уральские волейболистки не оставили шансов красноярскому «Енисею» – 3:0. До конца регулярного чемпионата остаётся всего пять туров, и «Уралочке» под силу побороться с «Енисеем» и краснодарским «Динамо» за место под солнцем. На данный момент Краснодар замыкает восьмёрку сильнейших с 10 победами. Следом за ними с девятью выигранными матчами идёт красноярский клуб. У уральского коллектива всего семь побед, вот только оставшиеся игры «Уралочки» выглядит куда легче, чем у «Енисея» и «Динамо»: четыре из пяти встреч будут с командами, которые находятся ниже их в таблице. Краснодарским и красноярским волейболисткам, напротив, предстоит решать задачу со звёздочкой: играть с клубами из первой пятёрки. Поэтому для данного трио концовка регулярки точно не будет скучной. Всем им придётся изрядно выложиться, чтоб забрать единственную путёвку в зону плей-офф.

Российская волейболистка – в США!

Но если в российской Суперлиге только предстоит борьба за медали, то в Южной Америке в женском клубном чемпионате определились победители и призёры. Наше внимание, конечно же, направлено на бразильский «Дентил Прайя», за который выступает Софья Кузнецова. Команда россиянки взяла серебро, уступив в финальном матче «Гердау Минас» со счётом 2:3. Сама Кузнецова вошла в символическую сборную клубного чемпионата Южной Америки. А обе команды получили путёвки на клубный чемпионат мира.

А в США состоялся дебют Анны Лазаревой. Диагональная пополнила состав клуба «Атланта Вайб». Команда россиянки в гостях уступила «Гренд Репидс Райс» – 2:3. Анна набрала 26 очков (25 в атаке и один эйс). Сейчас у «Атланты» четыре победы и два поражения. Напомним, российская волейболистка перешла в американскую лигу PVL после завершения чемпионата в Китае.

Ещё один любопытный дебют россиянки может состояться уже на этой неделе: Марина Маркова из турецкого чемпионата перебралась в итальянскую лигу, в клуб «Новара», где уже играет Вита Акимова. Российская доигровщица будет выступать под номером 23. Это отличное усиление итальянского клуба перед финальными матчами Кубка Вызова и на концовку чемпионата. Сейчас «Новара» занимает третью строчку в турнирной таблице.