Глава ВФВ отреагировал на решение FIVB не доверить Белгороду матчи ЧМ-2022

Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко отреагировал на недовольство в связи с тем, что Белгороду не было доверено право проведения матчей чемпионата мира 2022 года. Вчера, 1 августа, было объявлено, что последними российскими городами, вошедшими в список мест проведения игр чемпионата мира, стали Ярославль и Кемерово.

«Мне не хотелось комментировать вопрос невыбора Белгорода. Это решение FIVB, были инспекционные визиты во все города. Поэтому вопрос больше к FIVB. Думаю, что эти визиты всё расставили по своим местам. Я доверяю инспекциям FIVB», — приводит слова Шевченко РИА «Новости».

Игры чемпионата мира также пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Красноярске, Казани, Екатеринбурге, Уфе и Новосибирске.

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