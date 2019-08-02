Глава ВФВ отреагировал на решение FIVB не доверить Белгороду матчи ЧМ-2022
Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко отреагировал на недовольство в связи с тем, что Белгороду не было доверено право проведения матчей чемпионата мира 2022 года. Вчера, 1 августа, было объявлено, что последними российскими городами, вошедшими в список мест проведения игр чемпионата мира, стали Ярославль и Кемерово.
«Мне не хотелось комментировать вопрос невыбора Белгорода. Это решение FIVB, были инспекционные визиты во все города. Поэтому вопрос больше к FIVB. Думаю, что эти визиты всё расставили по своим местам. Я доверяю инспекциям FIVB», — приводит слова Шевченко РИА «Новости».
Игры чемпионата мира также пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Красноярске, Казани, Екатеринбурге, Уфе и Новосибирске.
Хтей: в Кемерово голый пустырь, а в Ярославле будут пустые трибуны
Шипулин: я всю жизнь отдал волейболу и получил такой плевок в лицо
Стали известны два последних российских города, которые примут ЧМ-2022
- 2 августа 2019
-
16:18
-
16:10
-
16:05
-
15:57
-
15:02
-
14:20
-
13:29
-
13:07
-
12:25
-
11:35
-
11:15
-
10:18
-
10:09
-
10:02
-
09:43
-
09:24
-
09:16
-
08:43
-
08:36
-
08:31
- 1 августа 2019
-
22:04
-
20:22
-
19:57
-
19:34
-
17:53
-
17:24
-
17:04
-
16:41
-
16:23
-
16:12
-
15:33
-
15:21
-
15:07
-
15:00
-
14:57
Партнерский контент