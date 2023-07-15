«Белогорье» подписало первого в истории российской Суперлиги китайского волейболиста
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24-летний волейболист сборной Китая Чжан Цзининь, играющий на позиции доигровщика, пополнил состав российского клуба «Белогорье». Таким образом, Чжан стал первым представителем Китая в российской Суперлиге.
В сезоне-2022/2023 Чжан выступал за польский клуб «Трефл Гданьск». В данный момент Цзининь находится в расположении национальной команды, он прибудет в Россию в середине октября.
Параметры Чжан Цзининя: рост – 207 см, вес – 88 кг.
Напомним, в прошедшем сезоне мужской волейбольный клуб «Белогорье» занял пятое место среди команд Суперлиги (31 победа и 13 поражений). Ранее клуб объявил о назначении олимпийского чемпиона 2012 года, экс-блокирующего и капитана волейбольного клуба «Зенит-Казань» Александра Волкова на пост главного тренера.
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