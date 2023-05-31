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Михайлов, Фёдоров, Курбанов? Завершилось голосование за символическую сборную в российском волейболе сезона-2022/2023

Неожиданная символическая сборная сезона! В ней молодой либеро и открытие Суперлиги
София Колодкина
Неожиданная символическая сборная сезона
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Читатели «Чемпионата» выбрали своих фаворитов.

В течение двух последних недель читатели «Чемпионата» голосовали за лучшего диагонального, доигровщика, центрального блокирующего, связующего, либеро и тренера этой команды. Так мы решили зафиналить сезон российской Суперлиги – дать голос болельщикам! В топе игроков в основном призёры этого розыгрыша: игроки казанского «Зенита», новосибирского «Локомотива», а также доигровщик белгородского «Белогорья».

Символическая сборная сезона-2022/2023 Суперлиги

Символическая сборная сезона-2022/2023 Суперлиги

Вспомним, за что же каждый был номинирован нами и выбран вами!

Начнём с тренера нашей символической сборной. Им стал Пламен Константинов. Весь этот сезон «Локо» прошёл под словом «пламенный» – главный тренер в этом году празднует личный юбилей – 50 лет. Последние семь лет из которых он у руля новосибирского клуба. С 2016 года взял золото чемпионата России, однажды становился серебряным призёром и трижды – бронзовым. И даже серия травм не помешала в этом сезоне стать третьей командой Суперлиги.

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Направлять он будет, в принципе, знакомых волейболистов. Два блокирующих – два игрока «Локомотива». Наверное, главный центр России – это Дмитрий Лызик и Ильяс Куркаев. Ильяс – первый в лиге среди коллег: набрал 432 очка в регулярке и плей-офф, а на блоке принёс 80. А Дмитрий идёт следом за своим партнёром по результативности – у него 378 очков. В паре они не первый сезон цементируют блок: в этом сезоне он «чехлил» 77 раз.

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Дмитрий Лызик

Дмитрий Лызик

Фото: ВК «Локомотив»

Если не центр, то атаки команды будут разгонять края. Один из самых результативных во второй зоне Суперлиги – Максим Михайлов. Относительно спокойный сезон в регулярке он компенсировал битвами в 1/2 чемпионата России с «Локомотивом» и «Динамо» в финале – набрал 153 очка в семи матчах. Михайлов завоевал с «Зенитом» уже 30 трофеев и остаётся в команде на 14-й сезон!

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Помогать ему на «флангах» будут доигровщики. Один из них – Омар Курбанов – открытие не только «Локо», но и всей Суперлиги. В этом сезоне боссы Новосибирска рискнули и подписали игрока на травме. Но он отлично «прикрыл» выпавшего Сергея Савина и бреши в нападении. В итоге 22-летний дагестанский парень оживил доигровку «Локомотива»: в плей-офф он набрал отличную форму, зарабатывая по 13,9 очка в среднем за матч при 54% реализации атак.

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Ему в партнёры Павел Тетюхин. Единоличный рекордсмен по матчам в Суперлиге – 44 игры из 45 Павел провёл на площадке. Он стал 11-м по результативности: 419 очков при 828 атаках. Плюс 38 эйсов и 28 блоков.

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А решать, кому достанется атака в нашей символической сборной, будет Константин Абаев. Его изобретательность в этом сезоне была особо важна для «Локо» – травмы лидеров не давали парням Пламена Константинова вздохнуть полной грудью в атаке. Но сам травмированный в начале сезона удачно вышел из лазарета: Костя классно отпасовал концовку регулярки и в плей-офф: 16% приёма иногда превращал в 50% в атаке. Опасен он был и на сетке: Абаев зачехлил 36 раз, да и настрелял 14 эйсов только в плей-офф.

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А давать атакам вторую, а то и третью волну будет совсем молодой Илья Фёдоров. В свои 20 лет он решает важные вопросы в защите Казани. Ценность игрока отмечает тренер «Зенита» – бывший либеро сборной России Алексей Вербов полностью доверяет Илье оборону. 481 попытка в защите обернулись лишь 28 ошибками.

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