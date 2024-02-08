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Троцкий – о первой победе «Кузбасса» под его руководством: ощущения великолепные

Троцкий – о первой победе «Кузбасса» под его руководством: ощущения великолепные
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Исполняющий обязанности главного тренера волейбольного клуба «Кузбасс» Сергей Троцкий провёл первый матч в качестве наставника команды. После победы в домашней встрече с оренбургским «Нефтяником» в рамках 21-го тура мужской Суперлиги он поделился своими эмоциями и поблагодарил спортсменов и бывшего тренера клуба.

«Ощущения великолепные, я знаю эту арену уже три года, поэтому всё очень круто, на самом высоком уровне. Спасибо большое ребятам за самоотдачу большую. Спасибо Алексею Бабешину, что он создал такой коллектив. Дальше уже идём вместе с командой, посмотрим, как будет. Мы пробуем расширить возможности и нападения, и приёма, чтобы больше было задействовано ребят и получали игровую практику», – передаёт слова Троцкого пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, матч между кемеровским «Кузбассом» и оренбургским «Нефтяником» завершился со счётом 3:0 (25:17, 25:20, 25:13) в пользу команды Сергея Троцкого.

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