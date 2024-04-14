Полетаев — о травме: говорили, что есть риск в профессиональный спорт уже не вернуться

Волейболист «Зенита» из Санкт-Петербурга Виктор Полетаев рассказал о процессе восстановления после тяжёлого повреждения колена.

«Сыграю ли я в этом сезоне? Нет. То есть в теории такую вероятность можно было бы рассмотреть, но это просто очень большой риск. Нет смысла сейчас на него идти. Я просто в какой-то момент понял, что мне надо по-настоящему разобраться с этой травмой, которая беспокоит меня давно. После нескольких рецидивов стало ясно, что в клубе, конечно, пытаются помочь, но это всё постоянно не то, что нужно для решения данной проблемы. Поэтому я готов уже был рассматривать любые варианты, кроме операции. Операция точно нет, потому что мне везде – в России и не только – говорили, что есть серьёзный риск в профессиональный спорт уже не вернуться. В итоге я понял, что надо договариваться с клубом, чтобы меня отпустили в Испанию. Чувствую, что это явно пошло на пользу», — приводит слова Полетаева пресс-служба «Зенита».

Напомним, в мае 2022 года Полетаев получил рецидив травмы колена, из-за чего пропустил два сезона. Игрок проходил лечение в Севилье (Испания).