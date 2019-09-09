Провалившийся Феттель, невезучий Квят. Оценки за Гран-при Италии

Шарль Леклер — 9,5
Леклер одержал красивую и важную с эмоциональной точки зрения победу. Как и в Бельгии, монегаск был быстрее всех в квалификации и уверенно переиграл более опытного напарника, выиграл старт и не без прессинга со стороны соперников всю дистанцию удерживал первое место. И вновь выступление Шарля не было безупречным — в финальной фазе гонки он срезал второй поворот. Судьи не нашли нарушения, но потенциально эта оплошность могла стоить первого места (см. Гран-при Канады).
Даниэль Риккардо — 9,0
Риккардо блестяще квалифицировался на пятом месте, а в гонке занял четвёртое. Ещё один шаг — и гонщик «Рено» стоял бы на подиуме. Австралиец доминировал среди середняков на протяжении почти всей дистанции, однако на старте пропустил Хюлькенберга и смог обогнать его лишь из-за проблем немца с резиной на первом отрезке. Тем не менее Риккардо вновь стал главным героем команды.
Серхио Перес — 9,0
Поначалу уик-энд складывался для Чеко непросто: вылет в тренировке, отказ в квалификации и старт с 18-го места. Но мексиканец избежал всех проблем на первом круге, чётко исполнил тактику команды и прорвался на седьмое место. Будем честны, не обошлось без помощи виртуального сейфти-кара, тем не менее такой прорыв за рулём «Рейсинг Пойнт» дорогого стоит.
Карлос Сайнс — 8,5
Второй подряд сход для Сайнса, который никак не может догнать Гасли в чемпионате. Испанец блестяще квалифицировался на седьмое место, немного потерял на старте, но потом вышел на шестую позицию и должен был набрать немало очков — но тут подвели механики, не прикрутившие должным образом колесо.
Нико Хюлькенберг — 8,0
Халк провёл отличный Гран-при и завоевал пятое место — так высоко Нико не поднимался с Хоккенхайма прошлого года. Но важно отметить, что в квалификации немец (уже в десятый раз в сезоне) проиграл напарнику — и вроде бы прошёл его на старте, но не смог совладать с первым комплектом резины и пропустил его обратно — и в итоге провёл позади всю оставшуюся гонку.
Антонио Джовинацци — 8,0
Первое по-настоящему сильное выступление Джовинацци в сезоне: неплохая квалификация, хороший первый отрезок и финиш на девятом месте. В домашней гонке Антонио утроил свой счёт в чемпионате — весьма неплохо. Неужто оставят на следующий сезон?
Ландо Норрис — 8,0
Подготовиться к дебютному Гран-при Италии Норрис толком не смог: технические проблемы, дождь, штрафы — всё это изначально отправило британца в конец стартовой решётки. Но он не стушевался и постепенно пробился на десятую позицию. И это всё, чего «Макларену» удалось добиться после летнего перерыва.
Лэнс Стролл — 8,0
Для Стролла уик-энд в Монце завершился бесславным 12-м местом и штрафом за небезопасное возвращение на трассу, когда его самого с трассы вынес Феттель. Однако до этого канадец выступал отлично: впервые в сезоне прошёл в финал квалификации, отыграл на первом круге две позиции и вышел на седьмое место… В этом даже есть своя ирония: не будь Стролл так быстр, он не оказался бы рядом с Феттелем, когда того крутило.
Даниил Квят — 8,0
Россиянин вновь провёл очень сильную гонку, но в этот раз подвела техника. В квалификации Квят занял 13-е место — и был недоволен работой стратегов, а в гонке уверенно прорвался в первую десятку и боролся за большие очки.
Льюис Хэмилтон — 7,5
Хэмилтон в этот уик-энд сделал всё возможное, но «Феррари» была быстрее. Однако под финиш британский чемпион допустил помарку и срезал первую эску — при том куда грубее, чем его соперник чуть ранее. Хэмилтону срезка обошлась в одну позицию — второе место перешло к Валттери Боттасу, так что для команды этот момент не привёл к каким-то потерям.
Валттери Боттас — 7,5
Финн в этот уик-энд вновь исполнил свой «второй номер», хотя разрыв в темпе с лидером команды был не таким им уж большим. Больше того, когда Хэмилтон допустил ошибку, Боттас подхватил второе место и продолжал прессинговать Леклера. Валттери выступил сильно — и даже немного сократил отставание в чемпионате, но мы знаем, что он способен и на большее.
Пьер Гасли — 7,5
Гасли очень неплохо адаптировался к «Торо Россо» и довольно здорово начал Гран-при Италии — при старте с 17-го места (штраф) Пьер прорвался на 13-е и шёл позади Квята. Правда, затем французу не повезло проехать мимо Стролла, когда тот возвращался на трассу, что стоило пары позиций и привело к повреждениям днища.
Джордж Расселл — 7,0
Расселл вновь опередил Кубицу в квалификации (и остаётся единственным, кто побеждал напарника буквально весь сезон), но уступил ему на старте. Позже британец отыгрался, но несмотря на неплохой баланс добиться большего не смог — позади остались только испытывавшие проблемы Райкконен и Грожан.
Александер Албон — 6,5
Албон с трудом прошёл в финал квалификации, в гонке едва не вылетел в борьбе с Сайнсом (атаковать там было немного наивным решением) и получил штраф. Тем не менее, как и в Спа, под финиш Александер обрёл темп и заработал очки за шестое место. Могло быть и лучше, но дебютант всё ещё осваивается.
Макс Ферстаппен — 6,5
Второй этап подряд Ферстаппен проводит довольно посредственно — и вновь ломает антикрыло на первом круге. Затем Макс ехал довольно сильно, прорвался на восьмое место и на финише лишь семь десятых уступил Пересу, в которого чуть не уткнулся на старте. Если бы не инцидент на старте, Ферстаппену по силам было бы побороться с «Рено» за место в топ-5.
Роберт Кубица — 6,0
Очередной проигрыш напарнику в квалификации и проблемы с резиной с самого старта гонки — вряд ли в гонке Кубицы было что-то запоминающееся. Впрочем, и «Уильямс» творить чудеса по-прежнему не позволяет.
Кевин Магнуссен — 6,0
Магнуссен хорошо выступил в квалификации, прорвался на первом отрезке в первую десятку, однако выпал из неё, когда заблокировал шины и срезал эску — пришлось ехать в боксы за новой резиной. Да, в конце пилота подвела гидравлика, но к этому моменту он уже отставал на круг и шёл позади «Уильямсов».
Ромен Грожан — 5,0
Француз провалил квалификацию, но получил право стартовать с 12-го места (из-за штрафов других пилотов) — и всё равно в суматохе повредил оперение машины и всю гонку промучался с неуправляемой машиной. В общем зачёте позади пилотов «Хааса» остались только Джовинацци и «Уильямсы»…
Себастьян Феттель — 4,0
Немец опять всё испортил. В квалификации Себ проехал не очень хорошую первую попытку, проиграв не только Леклеру, но и паре «Мерседесов», а затем не успел на вторую. В гонке же Феттель похоронил все надежды уже на седьмом круге, когда развернулся поперёк трассы и схлопотал штраф за контакт со Строллом. И это уже второй раз подряд, когда Себастьян подводит «Феррари» перед домашними для команды трибунами.
Кими Райкконен — 3,5
«Отличился» в этот уик-энд и Кими, бывший напарник Себа по «Феррари»: это был его самый слабый этап в сезоне. Райкконен разбил машину в тренировках, вылетел с трассы во втором сегменте и снова разбил автомобиль в третьем, из-за чего стартовал в гонке лишь с пит-лейна. Но и тут шанса отыграться не было: команда перепутала шины и получила закономерный штраф.
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