Провалившийся Феттель, невезучий Квят. Оценки за Гран-при Италии

В то время как один гонщик «Феррари» великолепен, второй опять ошибся. Необычно слабо выступил и Райкконен.

Шарль Леклер — 9,5

Леклер одержал красивую и важную с эмоциональной точки зрения победу. Как и в Бельгии, монегаск был быстрее всех в квалификации и уверенно переиграл более опытного напарника, выиграл старт и не без прессинга со стороны соперников всю дистанцию удерживал первое место. И вновь выступление Шарля не было безупречным — в финальной фазе гонки он срезал второй поворот. Судьи не нашли нарушения, но потенциально эта оплошность могла стоить первого места (см. Гран-при Канады).

Даниэль Риккардо — 9,0

Риккардо блестяще квалифицировался на пятом месте, а в гонке занял четвёртое. Ещё один шаг — и гонщик «Рено» стоял бы на подиуме. Австралиец доминировал среди середняков на протяжении почти всей дистанции, однако на старте пропустил Хюлькенберга и смог обогнать его лишь из-за проблем немца с резиной на первом отрезке. Тем не менее Риккардо вновь стал главным героем команды.

Серхио Перес — 9,0

Поначалу уик-энд складывался для Чеко непросто: вылет в тренировке, отказ в квалификации и старт с 18-го места. Но мексиканец избежал всех проблем на первом круге, чётко исполнил тактику команды и прорвался на седьмое место. Будем честны, не обошлось без помощи виртуального сейфти-кара, тем не менее такой прорыв за рулём «Рейсинг Пойнт» дорогого стоит.

Карлос Сайнс — 8,5

Второй подряд сход для Сайнса, который никак не может догнать Гасли в чемпионате. Испанец блестяще квалифицировался на седьмое место, немного потерял на старте, но потом вышел на шестую позицию и должен был набрать немало очков — но тут подвели механики, не прикрутившие должным образом колесо.

Нико Хюлькенберг — 8,0

Халк провёл отличный Гран-при и завоевал пятое место — так высоко Нико не поднимался с Хоккенхайма прошлого года. Но важно отметить, что в квалификации немец (уже в десятый раз в сезоне) проиграл напарнику — и вроде бы прошёл его на старте, но не смог совладать с первым комплектом резины и пропустил его обратно — и в итоге провёл позади всю оставшуюся гонку.

Антонио Джовинацци — 8,0

Первое по-настоящему сильное выступление Джовинацци в сезоне: неплохая квалификация, хороший первый отрезок и финиш на девятом месте. В домашней гонке Антонио утроил свой счёт в чемпионате — весьма неплохо. Неужто оставят на следующий сезон?

«Хонда» подводит Квята, а Феттель — всю «Феррари». Итоги Гран-при Италии «Феррари» выиграла гонку, но набрала меньше очков, чем «Мерседес», — и всё из-за своего четырёхкратного чемпиона.

Ландо Норрис — 8,0

Подготовиться к дебютному Гран-при Италии Норрис толком не смог: технические проблемы, дождь, штрафы — всё это изначально отправило британца в конец стартовой решётки. Но он не стушевался и постепенно пробился на десятую позицию. И это всё, чего «Макларену» удалось добиться после летнего перерыва.

Лэнс Стролл — 8,0

Для Стролла уик-энд в Монце завершился бесславным 12-м местом и штрафом за небезопасное возвращение на трассу, когда его самого с трассы вынес Феттель. Однако до этого канадец выступал отлично: впервые в сезоне прошёл в финал квалификации, отыграл на первом круге две позиции и вышел на седьмое место… В этом даже есть своя ирония: не будь Стролл так быстр, он не оказался бы рядом с Феттелем, когда того крутило.

Даниил Квят — 8,0

Россиянин вновь провёл очень сильную гонку, но в этот раз подвела техника. В квалификации Квят занял 13-е место — и был недоволен работой стратегов, а в гонке уверенно прорвался в первую десятку и боролся за большие очки.

Как обидно! Техника подвела Квята крайне не вовремя Россиянин уверен, что стал бы минимум шестым и не пропустил вперёд «Ред Булл». Эх!

Льюис Хэмилтон — 7,5

Хэмилтон в этот уик-энд сделал всё возможное, но «Феррари» была быстрее. Однако под финиш британский чемпион допустил помарку и срезал первую эску — при том куда грубее, чем его соперник чуть ранее. Хэмилтону срезка обошлась в одну позицию — второе место перешло к Валттери Боттасу, так что для команды этот момент не привёл к каким-то потерям.

Валттери Боттас — 7,5

Финн в этот уик-энд вновь исполнил свой «второй номер», хотя разрыв в темпе с лидером команды был не таким им уж большим. Больше того, когда Хэмилтон допустил ошибку, Боттас подхватил второе место и продолжал прессинговать Леклера. Валттери выступил сильно — и даже немного сократил отставание в чемпионате, но мы знаем, что он способен и на большее.

Пьер Гасли — 7,5

Гасли очень неплохо адаптировался к «Торо Россо» и довольно здорово начал Гран-при Италии — при старте с 17-го места (штраф) Пьер прорвался на 13-е и шёл позади Квята. Правда, затем французу не повезло проехать мимо Стролла, когда тот возвращался на трассу, что стоило пары позиций и привело к повреждениям днища.

Джордж Расселл — 7,0

Расселл вновь опередил Кубицу в квалификации (и остаётся единственным, кто побеждал напарника буквально весь сезон), но уступил ему на старте. Позже британец отыгрался, но несмотря на неплохой баланс добиться большего не смог — позади остались только испытывавшие проблемы Райкконен и Грожан.

Александер Албон — 6,5

Албон с трудом прошёл в финал квалификации, в гонке едва не вылетел в борьбе с Сайнсом (атаковать там было немного наивным решением) и получил штраф. Тем не менее, как и в Спа, под финиш Александер обрёл темп и заработал очки за шестое место. Могло быть и лучше, но дебютант всё ещё осваивается.

7 пилотов из 9 не успели на быстрый круг! Фарс вместо квалификации в Монце Попытка получить «слипстрим» сыграла злую шутку с гонщиками, а Леклер завоевал поул-позицию Гран-при Италии досрочно! Квят — 13-й.

Макс Ферстаппен — 6,5

Второй этап подряд Ферстаппен проводит довольно посредственно — и вновь ломает антикрыло на первом круге. Затем Макс ехал довольно сильно, прорвался на восьмое место и на финише лишь семь десятых уступил Пересу, в которого чуть не уткнулся на старте. Если бы не инцидент на старте, Ферстаппену по силам было бы побороться с «Рено» за место в топ-5.

Роберт Кубица — 6,0

Очередной проигрыш напарнику в квалификации и проблемы с резиной с самого старта гонки — вряд ли в гонке Кубицы было что-то запоминающееся. Впрочем, и «Уильямс» творить чудеса по-прежнему не позволяет.

Кевин Магнуссен — 6,0

Магнуссен хорошо выступил в квалификации, прорвался на первом отрезке в первую десятку, однако выпал из неё, когда заблокировал шины и срезал эску — пришлось ехать в боксы за новой резиной. Да, в конце пилота подвела гидравлика, но к этому моменту он уже отставал на круг и шёл позади «Уильямсов».

Ромен Грожан — 5,0

Француз провалил квалификацию, но получил право стартовать с 12-го места (из-за штрафов других пилотов) — и всё равно в суматохе повредил оперение машины и всю гонку промучался с неуправляемой машиной. В общем зачёте позади пилотов «Хааса» остались только Джовинацци и «Уильямсы»…

Немец опять всё испортил. В квалификации Себ проехал не очень хорошую первую попытку, проиграв не только Леклеру, но и паре «Мерседесов», а затем не успел на вторую. В гонке же Феттель похоронил все надежды уже на седьмом круге, когда развернулся поперёк трассы и схлопотал штраф за контакт со Строллом. И это уже второй раз подряд, когда Себастьян подводит «Феррари» перед домашними для команды трибунами.

Кими Райкконен — 3,5

«Отличился» в этот уик-энд и Кими, бывший напарник Себа по «Феррари»: это был его самый слабый этап в сезоне. Райкконен разбил машину в тренировках, вылетел с трассы во втором сегменте и снова разбил автомобиль в третьем, из-за чего стартовал в гонке лишь с пит-лейна. Но и тут шанса отыграться не было: команда перепутала шины и получила закономерный штраф.