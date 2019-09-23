«Феррари» обращается с Леклером, как с Баррикелло. Шарль это не забудет»

Неожиданный триумф «Феррари» восхитил итальянских журналистов, но многих волнует не только третья победа «Скудерии» кряду, но и обида Шарля Леклера на тактику команды, отобравшую у него первую строчку. Мировые СМИ подводят итоги этапа в Сингапуре.

«Шарль не забудет произошедшее в Сингапуре»

«Феттель отомстил Леклеру за трюк в третьем сегменте квалификации в Монце, — полагает Gazzetta dello Sport. — Феттель думал, что выиграет в Сингапуре поул, однако оказался только третьим, зато в гонке он вновь был чемпионом, которого мы помним. Он был очень хорош в том, чтобы не дать Леклеру подъехать. Для «Феррари» очень важно, чтобы Феттель вернулся, ведь в следующем году команде понадобятся два хороших гонщика, чтобы сражаться за оба титула».



Мигель Санс из Marca со своей стороны очень сомневается, что тактикой с «подрезкой» со стороны Феттеля «Феррари» проучила Леклера за то, что он не помог напарнику в предыдущей квалификации.



«В Монце даже Бинотто напомнил про эту ситуацию в воскресенье, сказав: «Я прощаю тебя, Шарль». Но нет, это не стиль «Феррари». У «Скудерии» всегда на первом месте гонщик, а не команда. Для команды главное – победный дубль, а кто из двух пилотов победит, не так важно, если не ведётся борьба за чемпионский титул».



«Мы отмечаем возвращение чемпиона и второе место Леклера, — радуется Corriere Dello Sport. — «Мерседес» оказался нигде, что удивило. Это мог бы быть крупнейший успех сезона, но давайте будем честны: не всё пошло по плану. Гонку должен был выиграть Леклер. Вы можете видеть, что этот молодой человек хотел большего и, вероятно, заслуживал победы, однако стратегия помогла Феттелю. Не создаст ли это проблем в будущем?».

Дубль «Феррари» ценой раскола? Итоги Гран-при Сингапура Победу в Сингапуре одержал Себастьян Феттель — как быстро Шарль Леклер, потерявший первое место из-за команды, с этим смирится?

Марко Кансеко из Marca полагает, что в подкорке у монегаска обязательно отложится то, как с ним поступила команда в воскресенье.



«Шарль не забудет произошедшее в Сингапуре, когда простой приказ заехать в боксы отобрал победу, которая была его и только его. Спустя часы продолжает существовать мнение, что «Феррари» осознанно хотела оживить Феттеля, обеспечив ему триумф. Возможно, они считали, что должны ему победу. Вместо того, чтобы поддержать парня, который выложился по максимуму в субботу (пятый поул в сезоне и третий кряду), и поддерживать его до клетчатого флага, парни в красном решили «подрезать» своего собственного пилота. Они обращаются с Леклером так, словно это Баррикелло в борьбе с Шумахером, хотя на деле всё совсем наоборот.

К тому же они применили план, не пообщавшись с самим Леклером (и никто не знает, был ли в курсе Феттель), который старался ехать помедленнее, чтобы продлить жизнь шин. Именно об этом его просили инженеры, чтобы заехать в боксы как можно позже и без проблем доехать до финиша на более жёстких составах.



Если бы он знал, то наверняка создал бы неотыгрываемый гандикап от ехавшего третьим Себастьяна и добился триумфа, который у него никто никогда не отобрал бы. Что ж, теперь он знает.



С Леклером «Феррари» была бы чемпионом в 2017 и 2018 годах. Ну или по крайней мере боролась бы с Хэмилтоном до последней гонки. Феттелю этого добиться не удалось и по-прежнему не удаётся. Так какой же ценой дался этот дубль в Сингапуре?».

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«Надежды Боттаса сошли на нет усилиями его команды»

Пока в «Феррари» свои победные разборки, Эндрю Бенсон из BBC анализирует, каким образом «Скудерия» вдруг победила на прежде не подходившей ей трассе и куда делась скорость «Мерседеса».



«Дубль «Феррари» состоялся вопреки ожиданиям. Они были так сильны на трассе, где ожидались проблемы – учитывая их выступления на похожих треках. Теперь же можно предположить, что они будут сильны на всех трассах до конца чемпионата. «Феррари» представила серьёзное аэродинамическое обновление на эту гонку. Определённо, оно сработало. Но Бинотто сказал, что сам не может объяснить увиденное.

В «Мерседесе» подозревают, что победа «Феррари» была основана на настройке машины с прицелом на темп на одном круге — с акцентом на избыточную поворачиваемость. Экстравагантные моменты, которые возникали у Леклера во время его лучшего круга, когда он дважды чуть не потерял машину, дают основания предположить, что в «Мерседесе» правы.

«Речь не идёт о новинках. Речь о том, как лучше использовать технику, — сказал Вольф. — У них невероятно мощный двигатель, который является важной составляющей, которая, возможно, позволяет вам делать стратегические выборы при работе с настройками. Но это не оправдание. У нас была техника, способная завоевать поул, но мы допустили ошибки, упустили слишком много возможностей — и мы знаем это».

Как бы то ни было, «Феррари» выиграла три гонки подряд, и их возрождение показывает перспективу непредсказуемого и конкурентного окончания сезона. Но едва ли это станет угрозой для Хэмилтона в общем зачёте. Он опережает Боттаса на 35 очков, а Леклера — на 96, а в розыгрыше остаётся всего 156. Шестой титул не так далеко, но это не значит, что у «Мерседеса» нет повода для беспокойства".

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Возможно, борьбу в личном зачёте сумел бы слегка обострить Валттери Боттас, но в Сингапуре «Мерседес» вновь задвинул финна на роль второго пилота.



«Если Валттери всё ещё надеялся побороться с Хэмилтоном, то эти надежды сошли на нет на „Марине Бей“ усилиями его собственной команды, — констатирует Дэн Рипли из Daily Mail. — Чтобы защитить позицию Хэмилтона, „Мерседес“ сказал финну замедлиться и сдержать машины позади, что позволило британцу остаться лидирующим „Мерседесом“ на трассе».

Этап, который Квяту стоит забыть. Оценки за Гран-при Сингапура Одно из худших выступлений россиянина в сезоне. Но Райкконен ещё хуже.

Напоследок — парочка оценок от авторитетного немецкого издания Auto Motor und Sport.



Семь баллов для Александера Албона: «Новичок «Ред Булл» заработал 26 очков за три гонки. Однако на фоне Ферстаппена это плохо. Да, в Сингапупе он ещё не выступал. Но шесть десятых проигрыша коллеге – это многовато. В гонке Албон наконец-то смог держаться в группе лидеров. Но только потому, что все берегли шины».



И лишь четыре получил россиянин Даниил Квят: «Редко когда люди так сильно критикуют сами себя. «Когда человек провёл гонку, как я, то он должен поднять руку и взять вину на себя. У меня были шансы набрать очки, были все возможности». У Квята были проблемы с обзором из-за запотевающих зеркал заднего вида. За столкновение с Райкконеном ответственность несёт не только он. Но в целом цепь неудач началась с 14-й стартовой позиции».