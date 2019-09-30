«Тише, ты разбудишь моего медведя». Квят научил напарника говорить по-русски

«Феррари» перешла на абхазский, Хэмилтон работал в халате, а Норрис подставил Албона в паддоке. Отличные соцсети Ф-1 из Сочи!

«Феррари»

Раньше «Скудерия» вела себя довольно чопорно, но в последние годы команда раскрылась, а потому многие посты итальянцев из соцсетей более чем интересны для нашего обзора соцсетей. Например, ещё перед Гран-при многие обсуждали интересный постер «Феррари» к сочинской гонке, а особенно – непонятное слово «Шеэча». Оказывается, это название Сочи по-абхазски – всё-таки трасса находится всего в нескольких километрах от границы. К теме постеров мы ещё вернёмся…

По окончании этапа пресс-служба «Феррари» по-русски попрощалась с болельщиками и подготовила ролик с самыми яркими кадрами этапа для себя.

У российской трассы Формулы-1 нет названий поворотов. Мы это исправили «МЧС Курве» и Прямая Гагарина — ну звучит же!

«Мерседес»

Пресс-служба «серебряных стрел» решила устроить сюрприз для болельщиков: пара фанатов получила пропуски в паддок, персональную экскурсию по боксам от Эстебана Окона и возможность пообщаться с кумиром – Валттери Боттасом. Радости не было предела!

Ну а Льюис Хэмилтон вечером после победного финиша провёл необычный брифинг – в халате и без инженеров, которые уже отправились домой.

«Ред Булл»

Мимо внимания «быков» не прошла фотография с пресс-конференции ФИА. «Чтобы вы понимали, Кими никогда не засыпает во время пресс-конференции. Он просто проверяет, все ли ресницы на месте».

Албон ещё ближе к месту в «Ред Булл», а в России любят гонки! Итоги Ф-1 в Сочи Пока «Мерседес» ещё ближе к титулу, в «Феррари» творится что-то странное. Верят ли её пилоты друг другу?

«Рено»

Французы, как и «Мерседес», выбрали пару счастливчиков – с трибуны своего резервного гонщика Сергея Сироткина. Россиянин провёл экскурсию по паддоку и показал шлем Нико Хюлькенберга.

Между тем члены молодёжной программы «Рено» выступали в Сочи со шлемами в честь погибшего в Спа Антуана Юбера. Красивый жест.

«Макларен»

Молодое поколение Формулы-1 продолжает развлекаться! Утром в воскресенье Ландо Норрис успешно организовал «аварию» в паддоке, когда заметил, что Александер Албон находится в опасной близости от рюкзака Даниэля Риккардо.

«Торо Россо»

Команда Квята восхищается необычным дизайном его шлема. Эх, зря в «Торо Россо» решили согласовать с ФИА использование этого дизайна – нужно было всё сделать молча, как до этого Ферстаппен.

Квят в Гран-при России выиграл шикарную дуэль с напарником. Но остался без очков Две тренировки из трёх — коту под хвост. И старт с конца решётки. Квяту в Сочи как всегда было сложно, но он не сдался.

Дальше – настоящая жемчужина обзора! В «Торо Россо» предложили Квяту научить Пьера Гасли наиболее полезным фразам на русском языке – послушайте и посмотрите, это того что стоит!

Гонщики в России

Куда обойтись без фото знаменитостей в ушанках! На сей раз без этого аксессуара не обошёлся Нико Хюлькенберг. Он оказался в Москве как раз в тот день, когда в столице пошёл град, так что ушанка стала не сувениром, а жизненной необходимостью.

А вот Шарль Леклер из Сингапура отправился сразу в Сочи – бегал с тренером по набережной у трассы и катался на американских горках. Монегаску было весело, тренеру – не очень.

Видео доступно на «Чемпионате».

Средний Квят, плохой Кими, ужасный Джовинацци. Оценки за Гран-при России Россиянину помешали технические проблемы, а вот гонщики «Альфа Ромео» сами себе всё испортили.

Постеры

Напоследок вернёмся к теме постеров. Посмотрите, какую красоту сделали в «Рено» и «Альфа Ромео»! Правда, французы пририсовали к букве О какую-то чёрточку – возможно, так обозначили ударение, хотя многим привиделась бутылка водки.