«Тише, ты разбудишь моего медведя». Квят научил напарника говорить по-русски

«Феррари»
Раньше «Скудерия» вела себя довольно чопорно, но в последние годы команда раскрылась, а потому многие посты итальянцев из соцсетей более чем интересны для нашего обзора соцсетей. Например, ещё перед Гран-при многие обсуждали интересный постер «Феррари» к сочинской гонке, а особенно – непонятное слово «Шеэча». Оказывается, это название Сочи по-абхазски – всё-таки трасса находится всего в нескольких километрах от границы. К теме постеров мы ещё вернёмся…
По окончании этапа пресс-служба «Феррари» по-русски попрощалась с болельщиками и подготовила ролик с самыми яркими кадрами этапа для себя.
«Мерседес»
Пресс-служба «серебряных стрел» решила устроить сюрприз для болельщиков: пара фанатов получила пропуски в паддок, персональную экскурсию по боксам от Эстебана Окона и возможность пообщаться с кумиром – Валттери Боттасом. Радости не было предела!
Ну а Льюис Хэмилтон вечером после победного финиша провёл необычный брифинг – в халате и без инженеров, которые уже отправились домой.
«Ред Булл»
Мимо внимания «быков» не прошла фотография с пресс-конференции ФИА. «Чтобы вы понимали, Кими никогда не засыпает во время пресс-конференции. Он просто проверяет, все ли ресницы на месте».
«Рено»
Французы, как и «Мерседес», выбрали пару счастливчиков – с трибуны своего резервного гонщика Сергея Сироткина. Россиянин провёл экскурсию по паддоку и показал шлем Нико Хюлькенберга.
Между тем члены молодёжной программы «Рено» выступали в Сочи со шлемами в честь погибшего в Спа Антуана Юбера. Красивый жест.
«Макларен»
Молодое поколение Формулы-1 продолжает развлекаться! Утром в воскресенье Ландо Норрис успешно организовал «аварию» в паддоке, когда заметил, что Александер Албон находится в опасной близости от рюкзака Даниэля Риккардо.
«Торо Россо»
Команда Квята восхищается необычным дизайном его шлема. Эх, зря в «Торо Россо» решили согласовать с ФИА использование этого дизайна – нужно было всё сделать молча, как до этого Ферстаппен.
Дальше – настоящая жемчужина обзора! В «Торо Россо» предложили Квяту научить Пьера Гасли наиболее полезным фразам на русском языке – послушайте и посмотрите, это того что стоит!
Гонщики в России
Куда обойтись без фото знаменитостей в ушанках! На сей раз без этого аксессуара не обошёлся Нико Хюлькенберг. Он оказался в Москве как раз в тот день, когда в столице пошёл град, так что ушанка стала не сувениром, а жизненной необходимостью.
А вот Шарль Леклер из Сингапура отправился сразу в Сочи – бегал с тренером по набережной у трассы и катался на американских горках. Монегаску было весело, тренеру – не очень.
Видео доступно на «Чемпионате».
Постеры
Напоследок вернёмся к теме постеров. Посмотрите, какую красоту сделали в «Рено» и «Альфа Ромео»! Правда, французы пририсовали к букве О какую-то чёрточку – возможно, так обозначили ударение, хотя многим привиделась бутылка водки.
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