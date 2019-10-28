Квята взбесил штраф от судей. Двойные стандарты в Формуле-1?

Мы так и не дождались яркого шоу в борьбе за победу на Гран-при Мексики. Пусть пятёрка лидеров держалась рядом друг с другом и имела шины разной степени свежести, на практике не удалось увидеть ни одного обгона или даже попытки. Зато под самый финиш болельщиков повеселили Даниил Квят и Нико Хюлькенберг. Немец на фактически умерших шинах подпустил к себе россиянина, промахивался мимо поворотов, но все равно удерживал «Торо Россо» позади. Но дело кончилось столкновением в последнем повороте финального круга гонки. Заслужил ли Квят за него 10-секундный штраф, из-за которого девятое место на финише превратилось в протоколе в 11-е?

Что случилось

Из-за совсем старых шин Хюлькенберг не мог должным образом управлять болидом и занимать оптимальные траектории (тем более что нужно было крыться от Квята). В итоге Нико перед последним поворотом оказался на трассе шире, чем обычно. Даниил воспринял такую диспозицию как шанс на атаку, но действовал чересчур оптимистично: это по-прежнему был поворот Нико, ведь россиянину удалось всунуть внутрь только переднее антикрыло. Хюлькенберг даже не ожидал манёвра соперника и получил удар в заднее правое колесо, за которым последовал разворот.

Ударившись об отбойник и сломав заднее антикрыло, немец всё-таки закончил гонку, но уже позади обоих болидов «Торо Россо». Судьям понадобилось всего несколько минут, чтобы оштрафовать Квята, «подвинув» его ниже Гасли и Хюлькенберга. Выбранный штраф (10 секунд), такое ощущение, был выбран именно с расчётом на то, чтобы Квят оказался ниже пилота «Рено».

Гасли: я выложился по полной и доволен, что набрал два очка

Что сказали гонщики

Даниил всегда эмоционален, когда речь идёт о вынесенных ему наказаниях. Не стал исключением и этот случай. «Я как гонщик категорически не согласен со штрафом. Нам ведь сказали, что можно вести борьбу друг с другом. Да, Нико защищал позицию, я атаковал, и случилось столкновение. Но такое бывает, знаете ли, особенно в последнем повороте последнего круга. Считаю, болельщикам нравится видеть такую борьбу. Если за это наказывать… Они просто убьют спорт такими действиями. И да, действия судей мне порой не нравятся», — приводит слова россиянина Autosport.



Нико прокомментировал RaceFans аварию куда спокойнее: «Конечно, он виноват. Я оставил ему достаточно места. Но он врезался в заднее колесо моей машины, и автомобиль развернуло. Но это гонки. Он как гонщик просто обязан был попробовать воспользоваться шансом. Так что я не могу по-настоящему винить его за это. Это гонки. Но, конечно, надо стараться чисто проводить манёвры, стараться избегать контакта, а не впечатывать соперника в стену. Думаю, он обогнал бы меня на выходе из последнего поворота. Мои шины к тому моменту уже умерли. Я был на внешней траектории и плохо вышел бы из последнего поворота».

Источник: Хюлькенберг ещё может попасть в «Ред Булл»

Что сказали команды

Главный гоночный инженер «Торо Россо» Гийом Дезотё не стал отчаянно защищать своего гонщика: «Из-за потерянного при синих флагах времени Даниил смог догнать Хюлькенберга только на самых последних кругах. Манёвр в последнем повороте был несколько амбициозным, и, к сожалению, Даниил получил 10-секундный штраф за провоцирование аварии».

А вот главе «Рено» Сирилю Абитебулю действия Квята совсем не понравились: «Всё могло бы сложиться чуть лучше. Но если Даниэль чисто боролся с Пересом, то Квят действовал гораздо грязнее против Нико и помог Гасли».

Квят проводил идеальный этап в Мексике. И испортил всё на последнем круге Российский пилот финишировал в очковой зоне, но остался без очков. Испортил гонку себе, но помог напарнику.

Мнение судей

Гоночный директор ФИА Майкл Маси со своей стороны поддержал решение судей оштрафовать Квята: «Я побеседовал с судьями на тему штрафа, и ситуация не могла бы быть более ясной. Если использовать их терминологию, с их точки зрения ситуация не могла бы стать ещё более чёрно-белой».

В Формуле-1 поддержали решение судей оштрафовать Квята

Наш вердикт

Лично я соглашусь с решением судей. При расследовании аварий стюарды всегда задаются вопросом: несёт ли кто-то полную или преимущественную вину за инцидент? Довольно трудно поспорить, что в данном случае столкновение спровоцировал именно Квят, когда продолжил атаку в непригодном для этого месте. Хюлькенберг всё ещё был впереди почти всем корпусом машины, и было вполне очевидно, что пилот «Рено» как ни в чём не бывало постарается занять апекс поворота. Это был неоправданный риск, который в итоге помог команде Квята (плюс балл для Гасли), но навредил самому гонщику.



Но наш вопрос в другом (не зря про него заголовок статьи) – где последовательность судей? Да, Квят был не прав, но почему стюарды ФИА нередко оказываются куда более мягки по отношению к другим гонщикам? Не далее чем две недели назад Александер Албон не обогнал Ландо Норриса, а просто выдавил «Макларен» с трассы, «затормозив» о болид соперника. Факт нарушения был налицо, но таиландцу не дали даже пяти секунд, что уж говорить о более жёстком наказании. Да, рядом не было отбойников и машина Нориса не получила слишком уж серьёзных повреждений, но по сути тот манёвр Алекса по самой самонадеянности и «незаконности» был ничем не лучше того, что сделал в Мексике Квят. Но оштрафовали только Даниила. Последовательность в решениях в Формуле-1? Нет, не слышали.

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