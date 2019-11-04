Хэмилтон догонит Шумахера по титулам уже в 2020-м? Итоги Гран-при США

Гран-при США принёс Льюису Хэмилтону шестой чемпионский титул — теперь он официально самый титулованный после Шумахера гонщик Формулы-1. Подводим итоги 19-го этапа чемпионата мира.

Хэмилтон — шестикратный чемпион

Борьба за титул не была главной интригой прошедшей гонки. Гигантский отрыв позволял Хэмилтону приехать даже восьмым, а не случись этого здесь, британец наверняка стал бы чемпионом в следующей гонке. Но приезжать восьмым Льюис не собирался — и уже на середине дистанции дал понять, что готов рискнуть и побороться за победу.



Конечно, титул был почти в кармане, но он всё равно не поехал в боксы за свежими шинами и боролся с Боттасом и Ферстаппеном, хотя и третье место сделало бы его шестикратным. Ну, и не стоит забывать, что мы говорим о пилоте, который проиграл титул 2007 года и лучше всех знает, что даже самые невероятные вещи в Формуле-1 бывают. Так что было бы несправедливо говорить, что рисковать Хэмилтону было нечем.

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Чаще, чем Льюис, чемпионом в Формуле-1 становился только Михаэль Шумахер — и до его казавшегося бессмертным рекорда Хэмилтону остался всего один шаг. В сезоне-2020 в техническом регламенте не будет серьёзных перемен, так что «Мерседес» с очень высокой долей вероятности останется среди лидеров. Впервые с 2004 года пилоту выпадет шанс сравняться с Михаэлем.

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Боттас забронировал «серебро». Впервые в карьере

В Остине Валттери был на высоте — опередил всех в квалификации и уверенно контролировал свою гонку. Даже когда впереди замаячил Хэмилтон на изношенных шинах, Боттас сохранял хладнокровие и поначалу держался на расстоянии, чтобы не перегреть шины, выгадав стопроцентный момент. Любой промах Валттери привёл бы к столкновению с напарником, обоюдному сходу и настоящему позору, но Боттас сработал чисто и профессионально.

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Формально в этот уик-энд Валттери проиграл борьбу за титул, но вместе с этим он гарантировал себе второе место в чемпионате — прежде Боттас не поднимался в итоговой таблице так высоко. И сезон-2019 действительно был лучшим в карьере финна — в первых гонках он на равных сражался с Хэмилтоном и регулярно побеждал его, сменяя на первой позиции общего зачёта. Правда, длилось это лишь до неудачи в Канаде.



Турнирных задач перед гонщиками «Мерседеса» больше не стоит, они вольны бороться в своё удовольствие. Возможно, в Бразилии и Абу-Даби Боттас подтвердит, что победы в Японии и США — не разовые случаи, и в будущем в его лице Хэмилтон получит достойное сопротивление. В 2015-м в Остине, когда Льюис за три гонки до конца сезона стал трёхкратным чемпионом, в титул Росберга тоже почти никто не верил.

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День рождения Бинотто не удался

Во второй половине сезона «Скудерия» завоевала пять поулов подряд и обладала быстрейшей машиной, теряя победы лишь из-за проблем с тактикой или пилотами. Однако в Остине темп красных машин пропал — «Феррари» ехала на уровне Мельбурна, когда инженеры ещё даже не понимали поведение автомобиля.

Хуже того то, что эти проблемы возникли в самый неподходящий момент — сразу после директивы ФИА о запрете манипуляций с датчиками расхода топлива. Проводить параллели между двумя событиями пока рано (и не из чего), но неудобных вопросов к Маттиа Бинотто, которому в день гонки исполнилось 50 лет, будет немало.



С другой стороны, именно в Остине «Феррари» обеспечила себе второе место Кубка конструкторов — «Ред Булл» слишком далеко, чтобы за две гонки отыграть отставание. Но в личном зачёте продолжается борьба за третье место: Леклер на 14 очков опережает Ферстаппена и на 19 — Феттеля.

Риккардо спас «Рено»

В Остине Даниэлю Риккардо удалось то, чего не смог Хэмилтон: после пит-стопа австралиец проехал 35 кругов на «харде» и оказался впереди своих соперников. Риккардо сдержал Норриса, который на свежих шинах был на две секунды с круга быстрее, и 18 секунд «привёз» Сайнсу, шедшему на той же тактике с «хардом».

Фото: Dan Istitene/Getty Images

После унизительной дисквалификации в Японии «Рено» был необходим успех, который доказал бы, что запрещённая тормозная система не играла решающей роли в скорости машины. В Мексике Риккардо финишировал восьмым, позади Переса — гордиться тут нечем, но шестое место в США, добытое в условиях не самой удачной тактики, — дорогого стоит.



Правда, борьба с «Маклареном» за четвёртое место Кубка конструкторов фактически окончена: отыграть 38 очков за две гонки французам помогут только два чуда подряд.

Положение в Кубке конструкторов



1. «Мерседес» — 695 очков



2. «Феррари» — 479



3. «Ред Булл» — 366



4. «Макларен» — 121



5. «Рено» — 83



6. «Рейсинг Пойнт» — 65



7. «Торо Россо» — 64



8. «Альфа Ромео» — 35



9. «Хаас» — 28



10. «Уильямс» — 1.

У Квята что-то не так

Вторую гонку подряд Квят с боями прорывается в очки — и вторую гонку подряд получает от судей штраф и выпадает из топ-10. Однако стоит признать: в обоих случаях решения судей более чем обоснованы. С одной стороны Даниил много борется в районе первой десятки, с другой — его усилия оказываются тщетными. Так, в семи последних гонках россиянин набрал всего семь очков против четырнадцати у Гасли, хотя предполагалось, что Квят будет на голову сильнее деморализованного француза. Счёт в квалификациях тоже не в пользу Даниила — 2:5.

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Квят очень сильно начал этот сезон и завоевал третье место в Германии — первый подиум «Торо Россо» со времён победы Феттеля в Монце в 2008-м. Многие были удивлены, когда «Ред Булл» заменил Гасли на Албона, хотя именно Даниил выглядит более логичным с точки зрения количества очков. Однако во второй половине сезона Квят — наименее результативный пилот из обоймы «Ред Булл». На словах Хельмут Марко вернул россиянина в список претендентов на место в основной команде, но в действительности шансов на переход немного — и результаты Квята ситуацию не улучшают.