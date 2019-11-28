Допинг-санкции? Гран-при Формулы-1 и флаг гонщиков у России никто не отнимет!

Крайне неспокойное время для российского спорта. Ну, вы в курсе, что 9 декабря Россия из-за продолжающегося допинг-скандала может доиграться до запрета на приём крупных международных соревнований, а её спортсменов начнут допускать до участия в таких соревнованиях лишь под нейтральным флагом – так, как это было на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане. Попробуем разобраться, насколько вся эта ситуация касается российского автоспорта.
Дополнительным инфоповодом стала публикация в голландском издании GPToday – в ней как раз предположили, что если Всемирное антидопинговое агентство наложит на Россию максимально серьёзные санкции, то это затронет и автоспорт, ведь Гран-при России вполне можно отнести к международным соревнованиям самого высокого уровня, а Формула-1 – как раз чемпионат мира. И самое важное: в своё время Международная автомобильная федерация поставила свою подпись под Антидопинговым кодексом ВАДА, а значит, обязана подчиняться решениям агентства.
Чтобы неголословно разобрать ситуацию, мы пообщались с ответственным секретарём Российской автомобильной федерации Светланой Шаховой. Ниже – главное, что Светлана рассказала «Чемпионату».
«Международная автомобильная федерация действительно подписала Антидопинговый кодекс ВАДА – для того чтобы получить официальное признание деятельности со стороны МОК. Поэтому ВАДА действует и на соревнованиях по автоспорту. Пилоты регулярно проверяются, регулярно вскрываются нарушения, спортсмены дисквалифицируются – всё, как у больших. Но при этом автоспорт не является олимпийским видом спорта и в настоящий момент не является объектом, на который распространяется тема с запретом на принятие соревнований, на выступление спортсменов. Чтобы это произошло, такое решение должна принять ФИА.
Международная федерация по любому виду спорта сама принимает решение, насколько она будет придерживаться указаний и всего остального. Понятно, что все «олимпийцы» идут строем. А вот неолимпийские виды спорта – здесь каждый решает для себя. На данный момент подобные вопросы ФИА не поднимает. Уже пришли повестки декабрьских заседаний – в материалах ничего подобного нет. Поэтому я думаю, что автоспорта эта история всё-таки не коснётся.
Важный момент: в автоспорте нет как таковых сборных, выступающих под каким-либо флагом. Выступают отдельные спортсмены, чьё спортивное гражданство определяется их лицензией. Думаю, к счастью, ещё какое-то время на нас не будут обращать внимание. Мы слишком мелкая цель для этой серьёзной организации с большим аппетитом.
Понятно, что при любой подобной ситуации найдутся желающие, которые попробуют поймать рыбку в мутной воде. Когда ещё в 2014 году начиналась история с санкциями и стоял на кону первый Гран-при России Формулы-1, Жан Тодт достаточно чётко сформулировал мнение всей Международной федерации, что спорт – вне политики. С учётом того, что за РАФ и российскими спортсменами нет негативного шлейфа в автоспорте, нет никаких крупных нарушений и каких-либо допинговых скандалов, то в данной ситуации российский автоспорт так же чист, как автоспорт во всех остальных странах», — заявила Шахова.
Итак, если совсем кратко: если на Россию вдруг не обидится ФИА (а оснований для этого, тьфу-тьфу, нет), то Гран-при России и другим российским этапам международных чемпионатов ничто не угрожает. И российский флаг никто у Квята и компании отнять не должен.
Собственно, и изначально волноваться нужно было только насчёт Ф-1 и других серий со статусом чемпионата мира: на менее крупные чемпионаты ВАДА пока не покушается и в других видах спорта — за исключением лёгкой атлетики. Там репутация России давно уничтожена, а любые попытки исправить положение становятся бессмысленными на фоне новых нарушений со стороны отечественных чиновников и спортсменов.
P.S. Мы попросили гонщиков программы «СМП Рейсинг» Михаила Алёшина и Сергея Сироткина рассказать, сталкивались ли они с допинг-контролем в автоспорте.
Сергей Сироткин: «У меня в карьере только один случай был, в этом году вообще не вызывали. Обычно комиссары ВАДА приходят без уведомления или уведомляют за час. Другим пилотам, я слышал, говорят: придём в течение суток, ждите. К некоторым на зимних тестах посреди ночи стучались. У меня такого не было. Единственный раз меня позвали в Японии в 2018 году, сразу как я из машины вылез. Меня увели в медцентр трассы, посадили, представились, дали ознакомиться с документами. Вместе с терапевтом ты заполняешь таблицы, бумаги, где указываешь, что не против этого теста. Потом тебя уводят и на глазах у комиссаров ты наполняешь ёмкость, они при тебе её опечатывают и забирают. Процедура длительная, поскольку долго всё оформлять. Плюс они не одного пилота берут, а сразу несколько. Час где-то сидишь в этом медцентре».
Михаил Алёшин: «Да, имел такой опыт один раз на гонке «24 часа Ле-Мана». По-моему, году в 2015-м и достаточно регулярно во время гонок серии «Индикар». Причём иногда и между ними. Домой никто не приходил, но просили подъехать, сдать анализы. О результатах тестов выдают соответствующую бумажку. Её копия идёт организаторам гонок, в которых ты выступаешь».
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