Если не Льюис, то кто. Кого взять «Мерседесу», если Хэмилтон правда уйдёт?

В последние недели всё чаще появляются слухи о переходе Льюиса Хэмилтона в «Феррари» — и некоторые утверждают, что это произойдёт уже в 2021 году. Среди них, например, Эдди Джордан, известный тем, что многие его прогнозы в итоге сбывались. Пока, впрочем, никто из сторон вероятность такого трансфера не подтвердил, что не удивительно — Хэмилтон, в конце концов, пока ещё пилот «Мерседеса».



Вряд ли кто-то знает наверняка, захочет ли Льюис уходить в «Феррари». Но если всё же захочет, кого брать «Мерседесу» на место чемпиона?

…А побеждают немцы. В 2020-м ждём седьмого чемпионства Хэмилтона «Мерседес» взял шестой подряд титул и явно не собирается останавливаться. Хотя в одной области проблемы есть.

Ферстаппена?

«Мерседес» — команда с чемпионскими амбициями, а потому на место Льюиса команда будет искать пилота, способного бороться за титул. И желательно — молодого. А таких в конце сезона-2020 будет двое: Шарль Леклер и Макс Ферстаппен. И если скорый уход монегаска из «Феррари» выглядит не слишком вероятно (для этого нужно, чтобы отношения гонщика и команды совсем разладились), то голландец не раз намекал, что хочет бороться за титул и готов покинуть «Ред Булл», если где-то представится более выгодная возможность.



Но проблема здесь в том, что Ферстаппен потребует строить команду под себя — как это сейчас происходит в «Ред Булл». «Я считаю, что команде не стоит иметь двух потенциальных лидеров», — сказал недавно голландец, когда у него спросили о переходе в «Феррари» в пару к Леклеру. В принципе, с ролью второго номера наверняка справится Валттери Боттас, но захочет ли сам финн оставаться в команде на вторых ролях?

Макс Ферстаппен Фото: Dan Istitene/Getty Images

Помимо второго пилота, Ферстаппену также понадобится полная поддержка со стороны инженеров, и далеко не факт, что Макс сработается с каждым из них и не потребует перестановок. Это, в свою очередь, может привести к внутренним конфликтам и борьбе за власть в команде. Тем не менее, несмотря на все риски, именно Ферстаппен выглядит для «Мерседеса» лучшей заменой Хэмилтону.

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Может быть, Риккардо?

С тех пор как в 2014 году австралиец одержал свою первую победу, Риккардо стал одной из главных восходящих звёзд чемпионата, и с годами его репутация становилась только лучше. Сегодня Даниэль считается одним из лучших специалистов по обгонам. Из «Ред Булл», правда, пришлось уйти — команда сделала ставку на более молодого Ферстаппена, однако скорость Риккардо никуда не делась.

По слухам, в прошлом году у Риккардо было соглашение с «Феррари», но в Маранелло взяли Леклера, после чего Дэн ушёл в «Рено» и вынужден был забыть о подиумах и победах. Вряд ли это стало для гонщика большим сюрпризом — французская команда очевидно отстаёт от грандов. Тем не менее это совсем не значит, что в случае появления вакансии в «Феррари» или «Мерседесе» Риккардо постарается за неё ухватиться.

Даниэль Риккардо Фото: Charles Coates/Getty Images

Сам по себе переход австралийца в «Серебряные стрелы» прошёл бы куда проще, чем, например, с Ферстаппеном. Риккардо — ровесник Боттаса и на фоне своего уже весьма приличного опыта в Формуле-1 скорее всего хорошо сработается с финном. Риккардо готов вписываться в существующую структуру команды и едва ли потребует переделывать всё под себя. Другой вопрос, не пропадёт ли у Риккардо запал после двух сезонов в средненьком «Рено»?

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Тогда Расселл?

Британский дебютант произвёл неплохое впечатление, уверенно опередив Роберта Кубицу. Правда, неясно, насколько отличались два «Уильямса» друг от друга: новинки команда отдавала Расселлу, поскольку он — протеже «Мерседеса». Но не будет ли слишком большим риском брать в топ-команду парня, который в Формуле-1 выступал только за аутсайдеров?



Кроме того, «Мерседес» ещё ни разу не брал в свой состав молодых гонщиков с небольшим опытом. Даже когда Нико Росберг решил внезапно уйти из спорта, Тото Вольф пригласил со стороны Валттери Боттаса, хотя имел в своём распоряжении Паскаля Верляйна. «Серебряные стрелы» на самом деле вообще не пользуются своей молодёжной программой — того же Эстебана Окона попросту отдали «Рено». Таким образом, если «Мерседес» решится взять в основной состав Расселла, это будет очень нетипичное для команды решение.

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А если вернуть Алонсо?

В конце прошлого года, когда Алонсо уходил из Формулы-1, испанец заявил, что готов вернуться, если ему предложат конкурентоспособную машину. Сейчас трёхкратный чемпион мира (покинув «Большие призы», испанец завоевал титул в WEC) готовится к старту ралли «Дакар» в Саудовской Аравии — это будет одна из самых трудных с физической точки зрения гонок на планете, так что сомневаться в форме Фернандо поводов нет.

Фернандо Алонсо Фото: Mark Thompson/Getty Images

К тому же вернуть Алонсо в Формуле-1 пытается «Либерти». Компания уже предлагала «Ред Булл» пригласить Фернандо, но это невозможно из-за сложных отношений гонщика с «Хондой», а вот пойти в «Мерседес» в случае ухода Хэмилтона вроде бы ничего не мешает. Но захотят ли немцы брать пилота, который почти наверняка проведёт не больше двух сезонов (в начале 2021 года Алонсо будет 39 лет), имеющего довольно противоречивую репутацию и часто оставлявшего о себе не самую добрую память?

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А ещё кто-нибудь есть?

Сейчас на трансферном рынке Формулы-1 возникла уникальная ситуация. В 2019-м составы команд практически не изменились — только в двух командах решили поменять одного пилота, а остальные восемь полностью сохранили состав. Но большинство контрактов истекает уже в конце сезона-2020, в то время как в 2021 году в силу вступает новый технический регламент. Предсказать расстановку сил сейчас невозможно, поэтому многие выжидают. Пока контрактов на 2021 год нет ни у Хэмилтона, ни у Феттеля, ни у Ферстаппена. Из топ-пилотов разве что Шарль Леклер может похвастаться долгосрочным контрактом с «Феррари».



В то же время многое может измениться в следующем году. Например, если Ландо Норрис выступит за «Макларен» ещё лучше, чем в минувшем сезоне, почему бы «Мерседесу» не заменить одного британского гонщика другим? Либо же можно будет пригласить уже упоминавшегося ранее Эстебана Окона — если француз по-прежнему хорош, то чего бы не вспомнить старые связи?

Фото: Francois Nel/Getty Images

Ну, и, конечно, переход Хэмилтона в «Феррари» — дело далеко не решённое. Это правда, что у Льюиса множество интересов и за пределами гонок, но сезон-2021 обещает британцу новый интересный вызов. Было бы логично принять его с той командой, которая сделала тебя самым титулованным пилотом современности.



Впрочем, не факт, что «Мерседес» продолжит выступать в 2021-м — контракт с промоутерами Формулы-1 ещё не подписан…