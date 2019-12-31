Столкновения и миллион других проблем “Феррари”, доминирование Хэмилтона и дичь в Германии и Бразилии. Награждаем всех!

«Оскар»-2019: «Феррари» против всех и самой себя, комедия года – срыв квалификации в Монце

Уже традиционно в самом конце года мы организуем раздачу наград, как если бы в Формуле-1 проводили собственную премию «Оскар». Все автоспортивные авторы «Чемпионата» представили свои варианты — и вот что получилось!

Дебют года: Ландо Норрис

В 2019 году в Ф-1 было три полноценных дебютанта: Джордж Расселл весь год проездил на самоходном ведре, Алекс Албон за сезон превратился из малоизвестного новичка в боевого пилота топ-команды, а фаворитом редакции стал Ландо Норрис!



20-летний британец провел ряд классных гонок и задал своему напарнику Карлосу Сайнсу жару в квалификации. Внутрикомандную дуэль Норрис проиграл с разгромным счётом, но для новичка выступил просто отлично. И главное — обошёлся без глупых ошибок.



Другие варианты: Алекс Албон.

Видео: лучший новичок Ф-1 исполняет стихотворение с подначками конкурентов

Дуэль года: Шарль Леклер и Себастьян Феттель

Второгодка, дебютирующий в топ-команде, и четырёхкратный чемпион мира — так себя заявка на эпичную дуэль. Но уже в Бахрейне Леклер показал, что отрабатывать роль второго плана не намерен. Монегаск какое-то время терпел командные приказы, но к осени окончательно сорвался с цепи.



По победам, поулам, очкам и репутации победа осталась за Леклером. Правда, больше Феттеля проиграла вся “Феррари”, которая в ходе внутренних разборок лишилась и двойного старта с первого ряда в Монце, и победы в Сочи, и финиша в Бразилии.



Другие варианты: Шарль Леклер и Макс Ферстаппен.

Готов ли Леклер стать лидером «Феррари»? Пока в это верится с трудом У Шарля есть скорость, но ошибки пока никуда не делись. Не рановато ли «Феррари» ставить на монегаска?

Триллер года: Гран-при Германии

2019-й принёс нам две феерические гонки, в которых победители определялись на последних минутах, а результаты по безумию могли поспорить с творчеством Льюиса Кэрролла. Мнения редакции о том, где триллер был лучше — в Хоккенхайме или Сан-Паулу, — разделились, но с преимуществом в один голос победил немецкий этап.



Для россиян главным его итогом стал, конечно, невероятный подиум Даниила Квята. Но нельзя не отметить и вылеты обоих пилотов “Мерседеса”, и прорыв Себастьяна Феттеля с последнего места на второе, и финиш Лэнса Стролла в топ-4. И кстати, что в Германии, что в Бразилии победил Макс Ферстаппен. Вот уж действительно король безумия.



Другие варианты: Гран-при Бразилии, отношения пилотов “Феррари”.

За год гонщики Формулы-1 разбили машин на 2,5 млрд рублей. Выявлены главные крашеры Хейтерам Квята придётся замолчать.

Мелодрама года: уход Нико Хюлькенберга

Нико Хюлькенберг провёл в Формуле-1 девять сезонов, и больше половины из них ходил в статусе “вот-вот-суперзвезды”. Однако немец так и не стал ни супер, ни просто звездой. Крепкого середняка хвалили в паддоке и любили болельщики, что не уберегло его от вечного рекорда: 179 Гран-при без единого подиума.

Осенью в “Рено” решили, что ждать прогресса от 32-летнего Нико уже не стоит, и заменили его на Эстебана Окона. В других командах места Халку тоже не нашлось. Расставание Нико и Ф-1 получилось неожиданным, хотя и закономерным.



Другие варианты: возвращение Роберта Кубицы.

Как блестящий юниор стал рекордсменом-неудачником. Печальный путь Халка в Ф-1 Каждый раз — в ненужное время в ненужном месте. А если шанс всё-таки есть, то Хюлькенберг его загубит. Или ему помогут.

Боевик года: “Феррари” против всех и самой себя

Сезон-2019 подарил нам достаточно ярких сражений, и мнения редакции разделились между тремя эпизодами. Равное количество голосов набрали: несостоявшееся столкновение Себастьяна Феттеля и Льюиса Хэмилтона на Гран-при Канады, состоявшееся столкновение Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера на Гран-при Бразилии и вроде бы состоявшийся, а вроде бы и нет контакт между Шарлем Леклером и Максом Ферстаппеном на Гран-при Австрии.



В Канаде и Австрии эти инциденты решали судьбу победы: в первом случае у “Феррари” её отобрали, во втором — не отдали ей, не став наказывать соперника. Ну а эпизод в Бразилии хоть на судьбу победы и не повлиял, зато выбил из гонки сразу две красные машины. Так что боевик года — однозначно “Феррари”.



Другие варианты: аварии Квята в Мексике и США, последние круги Гран-при Бразилии.

Ссоры, проблемы, провалы. Как «Феррари» снова пролетела мимо титульной гонки Учитывая ожидания перед сезоном, «Феррари» вполне может претендовать на звание «Провал года».

Комедия года: квалификация в Италии

Третий сегмент квалификации Гран-при Италии — экранизация поговорки “жадность фраера сгубила”. Никто из пилотов не хотел первым уезжать на вторую быструю попытку, чтобы попасть в чужой слипстрим и выиграть пару лишних десятых. В итоге восемь гонщиков из десяти вообще не успели начать быстрый круг. И ладно бы этой дурью занимались новички, но ведь среди засидевшихся были многократные чемпионы мира!



Столько же голосов, сколько Q3 в Монце, в редакции набрали разные варианты комедии от “Феррари”: её ошибки, её тактика, и всё выступление в сезоне-2019 в целом. Действительно, подборка получилась — мистер Бин позавидует.



Другие варианты: рекорд Хюлькенберга по гонкам без подиума, инцидент между Феттелем, Строллом и Гасли в Италии.

Сериал года: неудачи “Феррари”

И снова “Феррари”! Череда неудач и бредовых решений в области тактики от итальянской команды была сработана на стыке двух жанров: мыльной оперы и ситкома. Потому что было и смешно, и слезливо, а ещё отчаянно хотелось знать: когда же всё это закончится?!



В итоге злоключения “Скудерии” в нашем голосовании даже обошли выбор заместителя Макса Ферстаппена. Ой, то есть второго пилота “Ред Булл”.



Другие варианты: “Уильямс” против Роберта Кубицы.

6 главных скандалов в Формуле-1 в 2019 году. Болиды, интриги, расследования В минувшем сезоне почти все громкие истории были связаны – кто бы мог подумать! — с «Феррари».

Человек года: Льюис Хэмилтон

Шестикратный чемпион мира. Первый претендент на повторение рекорда Михаэля Шумахера. Самый успешный гонщик XXI века. Что-то ещё нужно пояснять?



На самом деле, в этот раз у Льюиса был достойный конкурент: Шарль Леклер. Голоса разделились исключительно между лидером “Мерседеса” и новичком “Феррари”, но титулы Хэмилтона сказали своё слово. Ждём ответа от Шарля в 2020-м?

Если не Льюис, то кто. Кого взять «Мерседесу», если Хэмилтон правда уйдёт? Эдди Джордан уверен, что шестикратный чемпион скоро перейдёт в «Феррари». «Мерседесу» придётся искать себе нового топ-пилота.

Герой второго плана: Карлос Сайнс

Практически единогласное решение, и действительно, кто во втором эшелоне впечатлял больше испанца на “Макларен”? Нет-нет, не того испанца, о котором вы подумали. Тот теперь выступает на “Инди 500”, “Дакаре” и бог знает где ещё. А у “Макларена” есть новый матадор — Карлос Сайнс, которого уже можно избавить от приставки “младший”.



В прошедшем сезоне Карлос чаще всех становился “лучшим из остальных”, а по итогам чемпионата оставил позади двух пилотов, по полгода проведших в “Ред Булл”.



Другие варианты: Пьер Гасли.

10 лучших пилотов сезона Формулы-1. Да, включая Квята Сильная финальная гонка помогла россиянину. И кто же победит в сражении Хэмилтона и Ферстаппена?

What the fuck года (или “Как такое вообще могло случиться?!”): подиум Гран-при Бразилии

Борьбу за звание лучшего триллера бразильский Гран-при проиграл, но вот его результаты превзошли всех конкурентов в абсурдности и непонятности. Во-первых, это был самый юный подиум в истории Формулы-1. Во-вторых, впервые за много лет сразу два стоявших на подиуме человека поднялись туда в первый раз. Точнее нет, не стоявших! Ведь к абсурдности самой тройки призёров Ферстаппен-Гасли-Сайнс добавилось и то, что Карлоса на церемонию награждения не позвали!



На подиум вместо испанца вышел финишировавший третьим Льюис Хэмилтон. Все уже знали, что его накажут и лишат третьего места. Это знал даже сам Льюис, сразу после финиша признавший вину в аварии с Албоном. Но судьи ФИА работали так “быстро”, что Карлос Сайнс не попал на первый в карьере в подиум. Вот уж и впрямь what the fuck?!