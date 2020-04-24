Позорно ли для Феттеля пойти на условия «Феррари»? Оцениваем шансы Себа и всех кандидатов

Маховик глупого сезона Формулы-1 наконец-то начал раскручиваться: пусть Ферстаппен и Леклер уже подписали контракты, а слухи о переходе Хэмилтона в «Феррари» затихли, мы получили первую громкую историю. Как вы уже наверняка читали, «Феррари» вроде как предложила Себастьяну Феттелю не слишком привлекательные условия нового контракта, которые Себ отверг. По слухам, итальянцы предложили Себу лишь год контракта и падение зарплаты с нынешних 35-40 млн долларов до скромных 12. Опять же по слухам, Феттель назвал подобные условия «шуткой» и пока на них не пошёл. Между тем «Феррари» хотелось бы побыстрее определиться с составом на сезон-2021 — вероятно, ещё до первой гонки нынешнего чемпионата (даст бог, в начале июля). Так каковы всё-таки шансы Феттеля и его конкурентов в борьбе за место?

Шансы на контракт: 40 процентов

Несмотря на свежую информацию, четырёхкратный чемпион мира остаётся фаворитом в споре за вакансию. В конце концов, ему достаточно просто поставить автограф — и дело будет закрыто. Не думаем, что Себа должно слишком уж возмущать падение зарплаты: своими выступлениями в последние два сезона Феттель сделал всё возможное, чтобы обрушить собственный авторитет, а пандемия коронавируса довершила дело. Вероятно, и сам Себ в душе понимает, что 12 млн — не такое уж оскорбление, тем более что это все равно больше, чем у Леклера, который, по слухам, теперь зарабатывает за сезон 10 млн.



Вероятно, больше Себастьяна смущает всего лишь однолетний контракт — вот это действительно явное свидетельство, что «Феррари» недостаточно верит в четырёхкратного чемпиона и не прочь оставить себе пути для отступления на 2022-й. С другой стороны, может, и сам Себ к концу сезона-2021 разуверится в команде и заработает сильными выступлениями интерес со стороны других топов? В такой ситуации идея короткого контракта может оказаться не такой и плохой. Полагаем, стороны вполне могут сойтись на варианте 1+1, где подтверждение на второй сезон будет зависеть от результатов как пилота, так и команды. Для «Феррари» такая схема — отличный шанс оценить нынешний потенциал Себа, а также посмотреть, что через год ей смогут предложить рынок пилотов и собственная академия.

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Шансы: 20 процентов

Вполне возможно, что в этом году у австралийца последний шанс попасть в команду, которая обеспечит его чемпионской машиной. Очевидно, что «Рено» и в 2021-м сможет мечтать только о подиумах, так смысл Риккардо в расцвете сил тратить ещё год на французов? Да, вероятно, «Феррари» не повторит нынешний 20-миллионный (по слухам) контракт Даниэля, но есть ощущение, что Дэна вполне может устроить и сумма вдвое меньше — главное, чтобы вновь можно было бороться за победы, а не терпеливо работать на светлое будущее.



Летом Риккардо исполнится 31 год — уже неправильно всё ещё считать австралийца молодым и перспективным пилотом, он дебютировал в Формуле-1 ещё летом 2011 года. Пора давать результат, так что если «Феррари» свяжется с Даниэлем, то вряд ли он откажет.



«Скудерия» в лице Риккардо получит опытного и проверенного гонщика, у которого при этом нет никакого негатива со спиной. Даниэль вполне ладил с Вернем, Феттелем, Квятом, Хюлькенбергом и даже Ферстаппеном и был всегда корректен с напарниками, так что «Феррари» могла бы получить действительно мощный дуэт и не бояться внутренних проблем.

Шансы: 15 процентов

Про вариант с испанцем уже подробно писал коллега Захарченко. Плюсы понятны: невероятно быстрый и стабильный гонщик с невероятной мотивацией успеть завоевать третий титул перед окончательным уходом из Формулы-1. Проблемы тоже ясны: возможные внутрикомандные распри. А вот «краткосрочность» варианта с Алонсо скорее хороша: после двух сезонов с Фернандо можно будет подтянуть нового воспитанника из академии ну или новую звезду со стороны. Плюс «под Алонсо» можно подписать парочку испанских спонсоров — разве плохо?

Карлос Сайнс

Шансы: 10 процентов

Есть ощущение, что пока Сайнса включают в число претендентов на место в «Феррари» просто потому, что он — лучший гонщик середины пелотона в 2019 году. Спору нет, Карлос выступал потрясающе стабильно, но достаточно ли одного классного сезона, чтобы заслужить переход в Маранелло? Наверняка в «Феррари» помнят, что Карлос уступал Ферстаппену, да и в «Рено» в 2018-м проиграл Хюлькенбергу. Наконец, в «Макларене» ему противостоял неопытный новичок Норрис.



С другой стороны, в лице Карлоса «Феррари» получит стабильного и «дешёвого» пилота, у которого есть репутация командного игрока. Сайнс вряд ли будет биться колёсами с Леклером и плести внутрикомандные интриги. Достойный вариант. Но вряд ли основной для Бинотто.

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Шансы: 5 процентов

Своим сезоном-2019 итальянец и близко не заслужил включения в шорт-лист «Феррари». Если Бинотто и компания хотят во что бы то ни стало определить состав на 2021 год до начала нынешнего чемпионата, то невозможно представить, чтобы их выбор упал на Джовинацци. Да, во второй половине 2019 года он слегка опережал Райкконена в квалификациях и подтянулся к нему в гонках, но в целом пока не показал достойного топ-команды потенциала. Впрочем, если «Феррари» ищет бесспорного второго номера на небольшую зарплату…

Льюис Хэмилтон

Шансы: 5 процентов

Как вы уже писали, всякие слухи о переходе британца в «Феррари» затихли. На данный момент всё говорит о том, что Льюис останется в «Мерседесе», подписав свой последний контракт в Формуле-1 и заодно обеспечив себя ролью посла немецкого бренда лет на десять вперёд. Похоже, «Феррари» вполне довольна Леклером как новым лидером команды и не готова заваливать Хэмилтона деньгами. Однако мы знаем, как резко всё в Формуле-1 может поменяться.

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Кто-то другой

Шансы: 5 процентов

Формальности ради вспомним и других пилотов, которые в теории могли бы заинтересовать «Феррари». Например, некоторые обозреватели Ф-1 выдвигали кандидатуру Валттери Боттаса. Если «Мерседес» решит повысить Джорджа Расселла, то в Маранелло могут заинтересоваться опытным финном, который может принести с собой какие-то секреты «серебряных стрел» и при этом является хорошим командным игроком. Но есть проблема с таймингом: «Мерседес» обычно определяется с будущим Валттери ближе к концу лета, а «Феррари» хочет всё решить ещё весной.



Ну и другие совсем уж теоретические кандидаты. Даниил Квят — как прежде связанный с «Феррари» пилот, уже имеющий опыт работы со «Скудерией» и вообще немножко итальянец. Не забываем и про менеджера Даниила Николя Тодта. Против россиянина говорит слабая концовка сезона-2019 и обилие сильных конкурентов.

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Ландо Норрис — почему бы и нет, если Бинотто и компания будут убеждены в невероятном потенциале британца? Но тогда состав «Феррари» получится уж очень молодёжным.



Нико Хюлькенберг — да, сомнительно, что «Феррари» возьмёт пропускающего сезон пилота, но, с другой стороны, в его лице «Скудерия» получит сильного второго номера, который не потребует высокой зарплаты ради возможности наконец-то подняться на подиум. При этом контракт с Нико можно будет составить так, чтобы в случае необходимости быстро расчистить место для кого-нибудь ещё. Да и подписать Хюлькенберга можно хоть завтра. Ну, если Феттель продолжит считать сделанное ему предложение насмешкой.