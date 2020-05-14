4-кратный чемпион никому не нужен? Главные неудачники и победители в волне переходов Ф-1

Руководитель «Рено» стал ещё ближе к увольнению, а для «Феррари» теперь главное — как-нибудь пережить этот год.

Четыре проигравших

Всего за полтора года немец сознательно подпортил собственную репутацию, которую в своё время спас переходом от Даниэля Риккардо к угасающему Кими Райкконену. Несколько сезонов в «Феррари» и статус лидера команды нисколько не помогли Феттелю, когда оказавшийся рядом Леклер поехал быстрее и, несмотря на неопытность, совершал куда меньше грубых ошибок. Феттель не смирился со смещением акцентов в пользу Шарля и, вероятно, оскорбился урезанием зарплаты сразу в три раза, но с чем остался Себ теперь?



Выйдя на трансферный рынок Формулы-1, Феттель вдруг понял, что топ-командам не очень-то нужен, а с середняками рискует потерять мотивацию. Для «Ред Булл» Себ — отработанный материал с неоправданными финансовыми запросами, для «Мерседеса» — странный вариант: не факт что быстрее Боттаса и точно не так перспективен, как Расселл. Четырёхкратному чемпиону остаётся надеяться или на неожиданный уход Хэмилтона на пенсию, или на внезапное желание «Мерседеса» зачем-то создать дрим-тим с десятью титулами на двоих.

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«Рено» и Сириль Абитебуль

Ещё до старта второго совместного сезона главная гордость французов Даниэль Риккардо решил покинуть «Рено» ради «Макларена». То есть ради частной команды, пока ещё клиента «Рено»; коллектива, который ещё год назад еле-еле занял шестое место, а по чистой скорости был едва ли не девятым. И вот такую команду взяли и предпочли заводскому проекту — это просто пощёчина для «Рено» и лично Сириля Абитебуля.



Решение Риккардо — лучший показатель нынешнего уровня «Рено» и отношения Даниэля к перспективам команды. Постоянные проблемы с развитием техники, тасование пилотов, несоответствие результатов поставленным целям, слухи о закрытии проекта, сомнительный дуэт руководителей Абитебуль-Прост… К слову, про Сириля: уход Риккардо — ещё один аргумент в пользу увольнения Абитебуля на фоне слабых результатов «Рено». В прессе уже проходила информация, что в команду может вернуться Фредерик Вассёр, доказавший собственную эффективность в «Альфа Ромео». Если «Рено» слабо начнёт сезон, непонятно, что позволит Сирилю остаться на своём посту.

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Впрочем, в проигравших не только Абитебуль и компания, но и сам Риккардо. Нынешним решением австралиец подтвердил, что в 2018-м он совершил ошибку: контракт с французами стал не перезапуском карьеры, а, вполне вероятно, путём вникуда. Даниэль лишился машины, позволяющей бороться за победы, и теперь непонятно, обретёт ли он такой болид вновь хоть когда-нибудь. Ни «Рено»-2020, ни «Макларен»-2021 шансов Риккардо не дадут, а следующим летом Даниэлю исполнится 32 года — не слишком перспективно, чтобы заинтересовать топов. Так что австралийцу остаётся верить, что при его участии «Макларен» сам вернётся на прежний победный уровень.

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Стремительные трансферные перестановки ещё сильнее ударили по перспективам Халка вернуться в Ф-1 и вдобавок показали, что Нико крайне невовремя вылетел из пелотона. В 2018-м немец опередил Сайнса и стал лучшим среди середняков, но не извлёк для себя никакой выгоды, а Карлос год спустя в похожей ситуации сорвал джекпот.



Ну, бог с ней, с «Феррари». Казалось, что после перехода Сайнса у Нико могут появиться шансы пробиться в тот же «Макларен» (они с Зайдлем вместе выигрывали «24 часа Ле-Мана»), но эта вакансия мгновенно закрылась. «Рено»? Здесь, похоже, близки к возвращению Алонсо, да и возвращение самого Нико станет возможным только в случае увольнения Абитебуля — сомнительно, чтобы прежний руководитель взял и вернул пилота, от которого отказался всего год назад. Так что, с учётом «Астон Мартина», все самые перспективные середняки Нико не светят. Остаётся посматривать в сторону «Альфа Ромео» и «Хааса», где вакансий пока хватает.

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Четыре победителя

Карлос Сайнс

Можно ничего не объяснять — человек попал в «Феррари», круто же! Но кто-то всё-таки считает, что испанец навредит собственной карьере. Мол, Карлос априори приходит на роль второго номера, быстро превратится во Вторикеллу-Второботтаса и так и не раскроется по-настоящему. Тут сразу вопросы: извините, а как тогда быть абсолютно любым пилотам, которые ещё не в топ-командах? Каждый раз кому-то кажется, что идущий на повышение обречён на прозябание на вторых ролях. Так же думали и про Риккардо в «Ред Булл» (тогда вообще сомневались, соответствует ли Дэн уровню топ-команды), и про Леклера в «Феррари». Как видим, ситуация может измениться стремительно.



Если в 2021-м Сайнс внезапно начнёт регулярно опережать напарника, то откуда уверенность, что «Скудерия» начнёт специально задвигать испанца? Разве тем самым она не уменьшит собственные шансы на титул? К примеру, если в квалификации Карлос возьмёт поул, а Леклер станет только четвёртым, то на следующий день никто не будет просить от Сайнса притормозить и пропустить коллегу. Всего-то нужно заработать авторитет внутри команды — тут дело за Карлосом. А Леклер пока не лидер статуса Шумахера или Хэмилтона.

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И второй момент. Даже если Сайнс всё-таки не вывезет на фоне Шарля, то вряд ли ему стоит сожалеть о решении. Какие альтернативы? Ждать ещё несколько лет в надежде, что «Макларен» вдруг вернётся в ряды лидеров? За это время можно скиснуть, проиграть Норрису и бесславно покинуть Ф-1 с одним случайным подиумом за спиной. Теперь же Карлос гарантировал себе и подиумы, и как минимум шансы на победы. Большинству гонщиков Формулы-1 такие перспективы и не снились.

Маттиа Бинотто

Грядущий обмен Феттель-Сайнс упрощает жизнь руководителю «Феррари». Под его началом будут два молодых и не слишком именитых гонщика, управиться с которыми будет явно легче, чем с титулованным и несдержанным Феттелем, у которого эмоции нередко побеждают разум. Не пойдя на уступки Себу, Маттиа показал, кто в доме хозяин.



Правда, теперь большой вопрос, насколько управляемым окажется Феттель в урезанном сезоне-2020. Ему с Леклером теперь нет необходимости соблюдать политес и беспокоиться об отношениях друг с другом. Так что не удивимся новым скандалам. Для Бинотто главное — пережить нынешний год в ожидании более спокойного и управляемого 2021-го.

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«Мерседес»

Тото Вольф может перевести дух: Льюис Хэмилтон теперь никуда не денется от команды (главное, чтобы сама команда с Вольфом вдруг не ушла из Формулы-1 или не превратилась в что-то непонятное частное). У британца не осталось никаких серьёзных альтернатив в Ф-1, он вряд ли затребует от «серебряных стрел» баснословные суммы — если стороны в чём-то и будут расходиться, так это в сроках нового соглашения. Полагаем, если «Мерседес» намерен остаться в Ф-1, то тянуть с контрактом Льюиса не будут. Его вполне можно заключить ещё до Австрии.



Ну а главный плюс для «Мерседеса» — полное раздолье с выбором второго пилота. Есть проверенный Боттас, есть прогрессирующий Расселл. Хочется пиара и дополнительной мотивации для Хэмилтона? В команду с радостью перейдёт Феттель. Для Вольфа и компании открыты все дороги, и теперь именно «Мерседес» — главное действующее лицо на трансферном рынке Ф-1.

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Не успев провести за «Рено» ни одной гонки, Окон резко стал лидером команды. Французы очевидно недовольны столь ранним решением Риккардо покинуть «Рено» — это чувствуется по злому комментарию Сириля Абитебуля, в короткой цитате которого Даниэль ни разу не назван по имени или фамилии. Так что в наступающем сезоне «Рено» наверняка будет куда больше ориентироваться на запросы Окона, нежели на пожелания австралийского «предателя». В спорных ситуациях команда тоже явно встанет на сторону Эстебана. Должны же они хоть как-то отомстить Риккардо?