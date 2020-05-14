4-кратный чемпион никому не нужен? Главные неудачники и победители в волне переходов Ф-1

Четыре проигравших
Себастьян Феттель
Всего за полтора года немец сознательно подпортил собственную репутацию, которую в своё время спас переходом от Даниэля Риккардо к угасающему Кими Райкконену. Несколько сезонов в «Феррари» и статус лидера команды нисколько не помогли Феттелю, когда оказавшийся рядом Леклер поехал быстрее и, несмотря на неопытность, совершал куда меньше грубых ошибок. Феттель не смирился со смещением акцентов в пользу Шарля и, вероятно, оскорбился урезанием зарплаты сразу в три раза, но с чем остался Себ теперь?
Выйдя на трансферный рынок Формулы-1, Феттель вдруг понял, что топ-командам не очень-то нужен, а с середняками рискует потерять мотивацию. Для «Ред Булл» Себ — отработанный материал с неоправданными финансовыми запросами, для «Мерседеса» — странный вариант: не факт что быстрее Боттаса и точно не так перспективен, как Расселл. Четырёхкратному чемпиону остаётся надеяться или на неожиданный уход Хэмилтона на пенсию, или на внезапное желание «Мерседеса» зачем-то создать дрим-тим с десятью титулами на двоих.
«Рено» и Сириль Абитебуль
Ещё до старта второго совместного сезона главная гордость французов Даниэль Риккардо решил покинуть «Рено» ради «Макларена». То есть ради частной команды, пока ещё клиента «Рено»; коллектива, который ещё год назад еле-еле занял шестое место, а по чистой скорости был едва ли не девятым. И вот такую команду взяли и предпочли заводскому проекту — это просто пощёчина для «Рено» и лично Сириля Абитебуля.
Решение Риккардо — лучший показатель нынешнего уровня «Рено» и отношения Даниэля к перспективам команды. Постоянные проблемы с развитием техники, тасование пилотов, несоответствие результатов поставленным целям, слухи о закрытии проекта, сомнительный дуэт руководителей Абитебуль-Прост… К слову, про Сириля: уход Риккардо — ещё один аргумент в пользу увольнения Абитебуля на фоне слабых результатов «Рено». В прессе уже проходила информация, что в команду может вернуться Фредерик Вассёр, доказавший собственную эффективность в «Альфа Ромео». Если «Рено» слабо начнёт сезон, непонятно, что позволит Сирилю остаться на своём посту.
Даниэль Риккардо
Впрочем, в проигравших не только Абитебуль и компания, но и сам Риккардо. Нынешним решением австралиец подтвердил, что в 2018-м он совершил ошибку: контракт с французами стал не перезапуском карьеры, а, вполне вероятно, путём вникуда. Даниэль лишился машины, позволяющей бороться за победы, и теперь непонятно, обретёт ли он такой болид вновь хоть когда-нибудь. Ни «Рено»-2020, ни «Макларен»-2021 шансов Риккардо не дадут, а следующим летом Даниэлю исполнится 32 года — не слишком перспективно, чтобы заинтересовать топов. Так что австралийцу остаётся верить, что при его участии «Макларен» сам вернётся на прежний победный уровень.
Нико Хюлькенберг
Стремительные трансферные перестановки ещё сильнее ударили по перспективам Халка вернуться в Ф-1 и вдобавок показали, что Нико крайне невовремя вылетел из пелотона. В 2018-м немец опередил Сайнса и стал лучшим среди середняков, но не извлёк для себя никакой выгоды, а Карлос год спустя в похожей ситуации сорвал джекпот.
Ну, бог с ней, с «Феррари». Казалось, что после перехода Сайнса у Нико могут появиться шансы пробиться в тот же «Макларен» (они с Зайдлем вместе выигрывали «24 часа Ле-Мана»), но эта вакансия мгновенно закрылась. «Рено»? Здесь, похоже, близки к возвращению Алонсо, да и возвращение самого Нико станет возможным только в случае увольнения Абитебуля — сомнительно, чтобы прежний руководитель взял и вернул пилота, от которого отказался всего год назад. Так что, с учётом «Астон Мартина», все самые перспективные середняки Нико не светят. Остаётся посматривать в сторону «Альфа Ромео» и «Хааса», где вакансий пока хватает.
Четыре победителя
Карлос Сайнс
Можно ничего не объяснять — человек попал в «Феррари», круто же! Но кто-то всё-таки считает, что испанец навредит собственной карьере. Мол, Карлос априори приходит на роль второго номера, быстро превратится во Вторикеллу-Второботтаса и так и не раскроется по-настоящему. Тут сразу вопросы: извините, а как тогда быть абсолютно любым пилотам, которые ещё не в топ-командах? Каждый раз кому-то кажется, что идущий на повышение обречён на прозябание на вторых ролях. Так же думали и про Риккардо в «Ред Булл» (тогда вообще сомневались, соответствует ли Дэн уровню топ-команды), и про Леклера в «Феррари». Как видим, ситуация может измениться стремительно.
Если в 2021-м Сайнс внезапно начнёт регулярно опережать напарника, то откуда уверенность, что «Скудерия» начнёт специально задвигать испанца? Разве тем самым она не уменьшит собственные шансы на титул? К примеру, если в квалификации Карлос возьмёт поул, а Леклер станет только четвёртым, то на следующий день никто не будет просить от Сайнса притормозить и пропустить коллегу. Всего-то нужно заработать авторитет внутри команды — тут дело за Карлосом. А Леклер пока не лидер статуса Шумахера или Хэмилтона.
И второй момент. Даже если Сайнс всё-таки не вывезет на фоне Шарля, то вряд ли ему стоит сожалеть о решении. Какие альтернативы? Ждать ещё несколько лет в надежде, что «Макларен» вдруг вернётся в ряды лидеров? За это время можно скиснуть, проиграть Норрису и бесславно покинуть Ф-1 с одним случайным подиумом за спиной. Теперь же Карлос гарантировал себе и подиумы, и как минимум шансы на победы. Большинству гонщиков Формулы-1 такие перспективы и не снились.
Маттиа Бинотто
Грядущий обмен Феттель-Сайнс упрощает жизнь руководителю «Феррари». Под его началом будут два молодых и не слишком именитых гонщика, управиться с которыми будет явно легче, чем с титулованным и несдержанным Феттелем, у которого эмоции нередко побеждают разум. Не пойдя на уступки Себу, Маттиа показал, кто в доме хозяин.
Правда, теперь большой вопрос, насколько управляемым окажется Феттель в урезанном сезоне-2020. Ему с Леклером теперь нет необходимости соблюдать политес и беспокоиться об отношениях друг с другом. Так что не удивимся новым скандалам. Для Бинотто главное — пережить нынешний год в ожидании более спокойного и управляемого 2021-го.
«Мерседес»
Тото Вольф может перевести дух: Льюис Хэмилтон теперь никуда не денется от команды (главное, чтобы сама команда с Вольфом вдруг не ушла из Формулы-1 или не превратилась в что-то непонятное частное). У британца не осталось никаких серьёзных альтернатив в Ф-1, он вряд ли затребует от «серебряных стрел» баснословные суммы — если стороны в чём-то и будут расходиться, так это в сроках нового соглашения. Полагаем, если «Мерседес» намерен остаться в Ф-1, то тянуть с контрактом Льюиса не будут. Его вполне можно заключить ещё до Австрии.
Ну а главный плюс для «Мерседеса» — полное раздолье с выбором второго пилота. Есть проверенный Боттас, есть прогрессирующий Расселл. Хочется пиара и дополнительной мотивации для Хэмилтона? В команду с радостью перейдёт Феттель. Для Вольфа и компании открыты все дороги, и теперь именно «Мерседес» — главное действующее лицо на трансферном рынке Ф-1.
Эстебан Окон
Не успев провести за «Рено» ни одной гонки, Окон резко стал лидером команды. Французы очевидно недовольны столь ранним решением Риккардо покинуть «Рено» — это чувствуется по злому комментарию Сириля Абитебуля, в короткой цитате которого Даниэль ни разу не назван по имени или фамилии. Так что в наступающем сезоне «Рено» наверняка будет куда больше ориентироваться на запросы Окона, нежели на пожелания австралийского «предателя». В спорных ситуациях команда тоже явно встанет на сторону Эстебана. Должны же они хоть как-то отомстить Риккардо?
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