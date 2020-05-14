Феттель собрался в «Мерседес»? В Ф-1 происходят сенсационные перестановки

Формула-1 по-прежнему на вынужденном перерыве из-за пандемии, но за последние несколько дней в чемпионате произошло огромное количество событий. 12 мая «Феррари» объявила о расставании с Себастьяном Феттелем по окончании сезона-2020, а уже через пару дней назвала имя его преемника — новым напарником Леклера в 2021 году будет Карлос Сайнс.



Многие были уверены, что Феттель продолжит карьеру в «Макларене», но Уокинг внезапно объявил о многолетнем контракте с Даниэлем Риккардо! И куда же теперь идти Себу? Похоже, мы либо увидим немца в «Мерседесе», либо он вовсе покинет «Большие призы».

Сайнс вместо Феттеля в «Феррари»! Составы команд Формулы-1 на 2021 год Вся информация о контрактах гонщиков на сезон-2021 и свежие слухи из паддока Формулы-1.

Как Сайнс Риккардо помог

Контракт «Феррари» с Карлосом Сайнсом не стал неожиданностью — почти сразу после объявления об уходе Феттеля появились относительно надёжные инсайды о том, что в Маранелло выберут испанца. Помимо Сайнса в качестве кандидатов на место в команде рассматривались Даниэль Риккардо и Антонио Джовинацци, но один сразу же потребовал бы себе равный статус в команде и едва ли стал бы Леклеру надёжным подспорьем, а другой не слишком хорошо провёл предыдущий сезон. Для «Феррари» Сайнс был надёжным и перспективным выбором, который потенциально позволит создать крепкую пару пилотов без внутренних конфликтов.

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Одновременно с этим в немецкой прессе, которая сообщила об уходе Феттеля из «Феррари» за несколько часов до официального объявления, появились слухи о том, что Себ переходит в Уокинг — с 2021 года «Макларен» получит моторы «Мерседес» и реальный шанс дотянуться до тройки топ-команд. На данный момент место в «Макларене» выглядит наиболее привлекательно, если на брать грандов.

СМИ сообщали, что Феттель уже договорился с «Маклареном», а его переход — дело решённое, однако параллельно с этим совсем другое написала британское издание BBC: место Сайнса в Уокинге займёт не Себ, а его бывший напарник по «Ред Булл» Даниэль Риккардо. В позапрошлом году Риккардо предпочёл «Макларену» «Рено» — и прогадал. Французы пока так и не добились ощутимого прогресса, в то время как «Макларен» движется вперёд.

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Позже неожиданную версию развития событий предложило издание AutoBild. Немецкие журналисты утверждают, что Феттель действительно решил переходить в «Макларен», всё было согласовано, но затем Себу показали план, по которому команда рассчитывает бороться за чемпионство через три года. Феттель счёл такой срок слишком долгим и через несколько часов отказался от перехода в «Макларен».



По данным AutoBild, Феттель решил, что согласится продолжать выступать, только если получит место в «Мерседесе». Гоняться за другие команды Себу неинтересно.

Не Шумахер. Феттель и «Феррари» решили расстаться — и якобы не из-за денег Четырёхкратный чемпион и команда-легенда не добились успеха. Где теперь окажется Феттель — в другой команде или на пенсии?

«Мерседес» или ничего

Феттель — второй самый титулованный пилот современности, у него на счету четыре чемпионства и десятки побед. Из действующих пилотов большего добился лишь Льюис Хэмилтон, и увидеть внутрикомандное сражение двух этих гонщиков — мечта очень многих фанатов чемпионата. И его владельцев тоже. Сражение Хэмилтона и Феттеля в «Мерседесе» стало бы украшением чемпионата и едва ли получилось бы менее зрелищным и напряжённым, чем баталии Сенны и Проста в «Макларене».



Ради этого, правда, придётся высадить из кокпита Валттери Боттаса, который, скажем честно, таког отношения не заслужил — финн всегда верой и правдой работал на команду, но рискует оказаться выброшенным ради титулованного немца. Кроме того, если Феттель придёт в «Мерседес», то шансов на повышение в обозримом будущем лишится Джордж Расселл.



С другой стороны, «Серебряные стрелы» побеждают уже шесть лет подряд, в 2020-м немцы почти наверняка победят в седьмой раз, а приглашение в команду Феттеля позволило бы привлечь внимание к команде, которая уже многих утомила постоянными успехами. К тому же на фоне коронакризиса столь захватывающее сражение пойдёт на пользу всей Формуле-1 и привлечёт к чемпионату дополнительное внимание.

Себастьян Феттель и Льюис Хэмилтон Фото: Clive Mason/Getty Images

Если бы у Liberty был шанс повлиять на «Мерседес» и уговорить их пригласить Феттеля, это было бы их лучшее коммерческое решение во главе Формулы-1. Одним из близких друзей Феттеля, напомним, является Берни Экклстоун — мастер великолепных коммерческих решений.

Здесь, правда, возникает другой вопрос: а зачем «Мерседесу» брать пилота, который в последние полтора года так часто ошибался? Который не смог ужиться с Леклером и почти наверняка не сможет ужиться с Хэмилтоном. Если мы говорим о том Себе, который потерял победу в Германии в 2018-м, который вылетал в борьбе с Хэмилтоном в Монце и Бахрейне, который упустил верную победу в Канаде и вынес в Бразилии Леклера, то его переход в «Мерседес» больше похож на хитрую многоходовочку «Феррари» с целью разрушить соперника изнутри.

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Но кто тогда пойдёт в «Рено»?

Также остаётся вопрос: а кто же поедет вместо Риккардо за «Рено»? Можно было представить, что если у Феттеля не получится договориться с «Маклареном», то он пойдёт к французам, но, судя по всему, немца ни один из этих вариантов не интересует. Однако есть один экс-чемпион, которому такой вариант может подойти, — это Фернандо Алонсо.



Когда испанец уходил в конце 2018 года, он повторял, что не закрывает дверь в Формулу-1, но вернётся только в том случае, если ему предоставят хорошую машину. С тех пор он выиграл «24 часа Ле-Мана», стал чемпионом мира по гонкам на выносливость, попробовал себя в «500 милях Индианаполиса» и ралли «Дакар» и, судя по всему, по-прежнему хочет вернуться в «Большие призы».

Фернандо Алонсо Фото: Mark Thompson/Getty Images

Вариантов в топ-командах у Алонсо сейчас нет и в ближайшие два-три года не будет точно. Но Фернандо уже 38 лет, и ждать эти два-три года он не может, так что «Рено» — это его последний шанс вернуться в Формулу-1. Да, этот вариант не выглядит конкурентоспособным — Риккардо сбежал из Энстоуна при первой же возможности, но другой возможности у Фернандо не будет. К тому же в 2022 году меняется технический регламент, а потому расстановка сил может кардинально измениться.

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А даже если и не изменится, а «Рено» так и останется где-то в середине пелотона, Алонсо, кажется, больше пожалеет, если не попробует вернуться, чем если попробует, но не преуспеет. Фернандо, складывается такое ощущение, любит Формулу-1 гораздо больше Феттеля.