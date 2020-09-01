«Ред Булл» упустил Алонсо». СМИ — о непонятной ситуации с «быками» и крахе «Феррари»

Не пора ли менять обратно Албона и Гасли, как долго ещё продержится Бинотто и правда ли, что «Мерседес» помог «Рено» с двигателем?

«Боттас за рулём чемпионской машины… Но он не пилот-чемпион»

Безоговорочная победа Льюиса Хэмилтона и эпичный провал «Феррари» стали главными темами в медиа по итогам Гран-при Бельгии Формулы-1.



К пока ещё шестикратному чемпиону мира претензий нет, но и сам Льюис Хэмилтон начинает понимать, что его постоянные победы всем надоели. Ситуацию анализирует Нэтан Солт из Daily Mail.

«Формуле-1 грозит скука, — констатирует автор в заголовке текста. — Когда самый ценный маркетинговый актив спорта говорит, что сам уснул бы при просмотре победной гонки, то это значит, что для боссов Ф-1 настала тревожная пора. Пятая победа Хэмилтона в семи гонках превращает сезон в шоу одного человека и убирает всякую драму и развлечение. Если оставшаяся часть сезона окажется такой же, следует ожидать падения рейтингов, а просмотр вместо гонок хайлайтов станет ещё популярнее. Нужно попробовать что-то сделать, чтобы избавиться от скуки, которую не может игнорировать даже сам Хэмилтон».

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При этом Солт отмечает, что одним из главных творцов скуки является напарник Льюиса по команде.



«Боттас за рулём чемпионской машины… Но он не пилот-чемпион. Он продолжает настаивать, что борьба за титул не закончена, что впереди ещё 10 гонок и так далее, но для любого фаната Ф-1 ясно, что финн просто работает на уровень ниже напарника. Боттасу пришлось признать роль помощника. «Мерседес» намного впереди остальных, но нас не ждёт повторения внутрикомандных проблем, с которыми столкнулись немцы четыре года назад», — тоскует автор по временам Нико Росберга.



Совсем другие проблемы у «Феррари». Их анализирует автор Corriere Della Sera Даниэле Спарищи.



«Это красная катастрофа. Было трудно не выступить лучше, чем в провальной квалификации, но они справились. Они не отыграли даже одной позиции, хотя сошли три машины. Их обгоняли «Альфа Таури», «Макларен» и даже Кими Райкконен на «Альфа Ромео». А после установочного круга стюарды предупредили Шарля Леклера за то, что он ехал слишком медленно.



Нынешних результатов могло бы оказаться достаточно, чтобы завершить управленческий цикл Маттиа Бинотто. Однако очередные изменения угрожают ещё ухудшить ситуацию. Бинотто не хочет говорить про «кризис» (который существовал уже с первой гонки ужасного сезона-2020), а только про «шторм». Впереди Монца и Муджелло — домашние гонки, которые поразят в самое сердце, если «красные» будут так выступать. И кредит доверия не бесконечен», — предупреждает автор.

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«Даниил выбрал хороший момент, чтобы переквалифицировать напарника»

Перейдём к традиционному изучению материалов прессы про пилотов программы «Ред Булл» – всех, кроме Макса Ферстаппена, про которого никто ничего нового не напишет — едет он себе третьим и едет.



Авторы PlanetF1 поставили Даниилу Квяту за уик-энд низкую оценку — 5 баллов: «В то время как его напарник набрал вистов, Квят не смог финишировать в очках и теперь проигрывает в чемпионате 2-18. При старте с 11-го места на шинах «медиум» Квят мог бы надеяться использовать свои шансы в борьбе с теми, кто поехал в топ-10 на «софте», но не сумел добиться прогресса — в отличие от сокомандника».



В Sky Sports работу россиянина оценили куда выше — 7,5: «На фоне спекуляций о будущем в «Альфа Таури» и Формуле-1 Даниил выбрал хороший момент, чтобы впервые в сезоне переквалифицировать напарника. К сожалению, в гонке у него не было темпа Гасли — и он сожалел по поводу того, что команда развела пилотов на разную тактику».

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«Гасли было бы легко сдаться после перевода из «Ред Булл», ну или просто принять как факт, что он упустил шанс стать топ-пилотом. Однако он продемонстрировал характер, выдав потрясающие выступления в 2020 году, которые действительно привлекли всеобщее внимание. Ему 24 года, так что, без сомнений, только вопрос времени, прежде чем у Гасли появится ещё одна возможность полностью реализовать свой потенциал», — уверен автор.

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А что же Алекс Албон? Джолион Палмер в колонке для BBC не понимает, почему таиландец выступает в «Ред Булл» так же плохо, как и его предшественник.



«Если бы пилотов не поменяли местами год назад, то было бы вполне очевидным вариантом сделать это сейчас, исходя из работы Гасли и Албона, — отмечает экс-пилот «Рено». — И это толкает нас к более глобальному вопросу: почему они оба смотрелись так хорошо в «Торо Россо» / «Альфа Таури», но не в «Ред Булл»? Это просто Ферстаппен так хорош? Или есть что-то ещё?



Но если такая скорость второй машины «Ред Булл» связана только с пилотом, то им определённо стоит ещё раз что-то предпринять, если Албон не сможет прибавить, а они хотят в будущем побороться с «Мерседесом». Они упустили Фернандо Алонсо, который вернётся в следующем году с «Рено». Пара Алонсо-Ферстаппен, определённо, беспокоила бы «Мерседес» перед следующим сезоном куда больше. Но приверженность «Ред Булл» ставке на собственную молодёжную программу, похоже, является их слабой стороной с момента ухода Риккардо».

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«Мерседес» помог «Рено»?!

Напоследок — ещё ряд ярких высказываний про разных пилотов. В Испании разъярены, что «Макларен» вновь не смог обеспечить Карлоса Сайнса надёжной техникой.

«У Карлоса уже четвёртый случай невезения в семи гонках, — сокрушается Марко Кансеко из Marca. — Он определённо мог бы побороться за четвёртое место с Албоном и Риккардо. При седьмом результате Ландо Норрис заработал ещё шесть очков, теперь у него всего 45 против 23 у Сайнса. А №55 должен быть уверенно впереди в общем зачёте: он уже потерял 36 баллов из-за отказов техники, ошибок «Макларена» на пит-стопах и взрыва покрышки в Сильверстоуне».



Между тем Флавио Ванетти из Corriere Della Sera занялся конспирологией и связал отличное выступление «Рено» и в частности Даниэля Риккардо в Бельгии с решением французов отказаться от апелляции по делу о «розовом «Мерседесе».



«Мотор «Рено» внезапно прибавил — похоже, это основание для ещё одной «политической» истории в виде обмена любезностями с группой Daimler Mercedes», — предполагает итальянец, намекая, что немцы поделились с французами некими секретами по части двигателя в обмен на отзыв апелляции…

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И последнее. Как-то поубавилось разговоров насчёт прошлогоднего «Мерседеса», доставшегося «Рейсинг Пойнт». Перес и Стролл не блистают — и обсуждать их стали куда меньше.



«После всего фурора и юридических споров насчёт машины «Рейсинг Пойнт» сейчас их клон «Мерседеса» едет не слишком хорошо. Несмотря на то, что сейфти-кар собрал пилотов, они финишировали в 53 секундах позади заводского «Мерседеса», заняв девятое и десятое места. Их результаты в Спа в 2018 и 2019 годах были лучше», — удивляется эксперт Sky Sports Мартин Брандл.