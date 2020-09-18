Расставляем оценки: 10 лучших пилотов первой половины сезона Формулы-1

Ультрасубъективные итоги первой половины сезона Ф-1.



10. Валттери Боттас (средний балл — 7,1; всего — 64)



Боттас 3.0 тоже не получился. Валттери вроде бы неплохо смотрится в квалификациях, и хотя и проигрывает Хэмилтону 2-7, но понемногу (и речь, напомним, о соперничестве с рекордсменом по количеству поулов), но затем нерешителен в борьбе на старте и уступает в темпе на длинных отрезках. После победы на Гран-при Австрии Валттери лишь во второй гонке в Сильверстоуне смог превзойти Хэмилтона, но и там победу Боттас потерял из-за неудачной тактики. Отставание от лидера чемпионата составляет уже 55 очков — неплохо для «ведомого», но для претендента на титул — слабовато.

Расставляем оценки: 10 худших пилотов первой половины сезона Формулы-1 Четырёхкратный чемпион мира — на предпоследней строчке рейтинга.

9. Даниил Квят (7,2; 65)



Россиянин не слишком уверенно начал сезон и временами вылетал в первом сегменте (Гран-при Венгрии и 70-летия), в то время как Гасли раз за разом оказывался в финале и набирал больше очков. Со временем Квяту удалось более или менее найти общий язык с машиной, но до Q3 дотянуться по-прежнему не получается. Но, возможно, это и к лучшему — при наличии удачной стратегии Даниил две гонки подряд закончил в очках. Надеемся на дальнейший рост уверенности в машине, за которым последует и рост результатов.



8. Серхио Перес (7,5; 52,5)



Чеко проводит сезон сильнее Стролла и приносит очки буквально в каждой гонке, в которой стартует. Если бы не пропуск этапов в Сильверстоуне, у Переса было бы примерно столько же очков, сколько и у напарника (по слухам, из-за того, что Серхио был ниже в турнирной таблице, его уволили без выплаты неустойки за досрочный разрыв контракта). Впрочем, потенциал машины всё равно удаётся реализовать не всегда: где-то подводит он сам (Гран-при Венгрии), а где-то — стратеги (Гран-при Бельгии) и механики (Гран-при Италии).

7. Ландо Норрис (7,5; 67,5)



Для восходящей звезды английского автоспорта сезон начался с двух отличных гонок в Шпильберге, но затем началась череда провалов на старте — и это наряду с не самыми сильными квалификациями во второй четверти сезона стало одной из главных проблем Ландо. Норрис, однако, не допускает ошибок на длинных отрезках и с умом держится на дистанции — лишь в Венгрии ему не удалось набрать очков. На середине сезона вчерашний дебютант занимает четвёртое место общего зачёта — весьма неплохо.

6. Шарль Леклер (7,6; 68,5)



Леклер убедительно доказывает, что «Феррари» не зря сделала на него ставку, а ведь это лишь третий его сезон в Формуле-1. Порой случаются ошибки (Гран-при Штирии и Гран-при Италии), но зачастую, если шанс есть, Шарль им воспользуется. Он дважды поднимался на подиум и каким-то чудом держится в чемпионате восьмым, хотя машина не всегда способна выходить в Q3. Да и в квалификациях молодой монегаск громит Феттеля со счётом 7:2.

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5. Даниэль Риккардо (7,8; 70)



В начале сезона «Рено» особенно высокой скоростью (и надёжностью) похвастаться не могла, но стоило машине прибавить на быстрых трассах — и Риккардо трижды останавливался в одном шаге от подиума. Претензии австралийцу можно предъявить разве что за вылет на Гран-при 70-летия. Риккардо честно отрабатывает заключительный сезон с «Рено» и, надеемся, ещё получит шанс затащить французскую машину на подиум.



4. Карлос Сайнс (7,9; 71)



По итогам девяти гонок Карлос Сайнс занимает лишь 11-е место общего зачёта, однако его можно назвать самым невезучим гонщиком пелотона (и это не считая контракта с «Феррари»). Заминка механиков На Гран-при Штирии, лопнувшее колесо и проблемы с перегревом — в Сильверстоуне, отказ мотора — перед стартом в Спа. И, конечно, Гран-при Италии, после которого испанец чувствовал себя главным из проигравших. Куда красноречивее позиции в чемпионате о форме Сайнса говорят четыре подряд победы над Норрисом в квалификациях.

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3. Пьер Гасли (8,1; 72,5)



В этом году Пьер Гасли вошёл в историю французского автоспорта — до этого четверть века никому из его страны не удавалось подняться на вершину подиума. И это всего лишь через год после отчисления из основной команды «Ред Булл». С победой на Гран-при Италии Гасли отчасти повезло, но с другой стороны, он сражался за неё половину дистанции и ни разу не ошибся, а за неделю до этого выдал отличный прорыв в Спа. Гасли — главное открытие первой половины сезона-2020.



2. Макс Ферстаппен (8,4; 76)



В девяти этапах сезона Ферстаппен шесть раз финишировал на подиуме и трижды сошёл из-за технических проблем. Макс выжимает всё из капризной машины «Ред Булл» и даже больше — время от времени он угрожает позициям «Мерседеса», и на Гран-при 70-летия их удалось опередить. Имея равную по силе технику, голландец боролся бы с Хэмилтоном куда напряжённее, чем получается у Боттаса. Проблема пока лишь в машине.

«Люди больше обеспокоены футболкой Хэмилтона, чем причиной, по которой он её надевает» После мощного Гран-при Тосканы журналисты обсуждают спорную футболку Хэмилтона, провал «Феррари» и уверенную гонку Квята.

1. Льюис Хэмилтон (8,6; 77,5)



Сомнений в том, что сезон-2020 принесёт британцу седьмое чемпионство, с каждым днём становится всё меньше. За весь сезон Льюис дал всего две осечки: развернул Албона в первой гонке и уступал в темпе Ферстаппену с Боттасом на Гран-при 70-летия. Заезд в боксы под запрещающие сигналы в Монце не считается, следить за такими вещами — ответственность команды, ну а во всех остальных гонках он победил и теперь лидирует в чемпионате за явным преимуществом.

Вне конкуренции: Нико Хюлькенберг (9,0; 9)



Нико Хюлькенберг провёл по-настоящему выдающийся Гран-при 70-летия — после всего лишь трёх дней тренировок за рулём машины он завоевал третье место в квалификации и едва не приехал пятым (совсем немного не хватило комплекта резины). Для оставшегося без контракта пилота это был лучший способ напомнить о себе паддоку — а в нём теперь ходят слухи о приходе Халка в «Альфа Ромео» или «Хаас».