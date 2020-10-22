Дисквалификация Льюиса и разочарование Квята. Как выступали пилоты Ф-1 в Имоле и Портимане

Льюис Хэмилтон

Впервые шестикратный чемпион мира познакомился с трассой в Имоле ещё в 2002 году — здесь проходила одна из гонок Еврокубка Формулы «Рено». Выиграть ту гонку Хэмилтону не удалось, но он финишировал вторым и поставил лучший круг. Во второй раз опробовать трассу в Имоле Хэмилтону довелось в 2006 году, в гонке GP2, однако воспоминания об этой трассе у Льюиса не самые приятные — его дисквалифицировали в субботней гонке. Хэмилтон не поверил, что он лидирует в гонке после небольшого хаоса под машиной безопасности, и попросту обогнал пейс-кар. Судьи были суровы к Льюису и тогда и выписали ему дисквалификацию за попытку обогнать пелотон на круг.

Что касается Портимана, то в соревнованиях здесь Льюис не участвовал, однако пилотировал здесь болид “Макларена” на тестах в 2009 году.

Валттери Боттас

На Имоле Боттасу выступить так и не довелось, зато у него есть опыт в Портимане — он пилотировал здесь болид Британской Формулы-3 в 2009 году. Правда, приятных воспоминаний у Валттери о том уик-энде мало — он сошёл в обеих гонках.

Александер Албон

Албон познакомился с трассой в Имоле в 2012 году, выступая в Альпийской Формуле «Рено». Учитывая уровень выступлений Албона в том году, Александер закончил этап в Италии достаточно успешно, финишировав десятым в первой гонке и шестым во второй. До Портимана же Албон доехал в 2015 году, в серии Европейской Формулы-3. Успех получился относительным: Алекс финишировал вторым в первой гонке, однако приехал лишь 12-м во второй, а в третьем заезде и вовсе не добрался до финиша. Этим опыт Албона на этих двух трассах ограничивается.

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Макс Ферстаппен

Макс — феноменальный человек для современной Формулы-1, учитывая полное отсутствие у него опыта в GP2 и GP3. Но вот в Европейской Формуле-3 он провёл полноценный сезон и даже побывал в Имоле — в 2015 году. Во многом сход в первой гонке лишил Макса шансов побороться за титул, но он реабилитировался уже во втором заезде, приехав в финишу вторым, а третью гонку Ферстаппен и вовсе выиграл. Сезон он закончил на третьей позиции, при этом добавив себе приятных воспоминаний о легендарном автодроме имени Энцо и Дино Феррари.

Что касается Портимана, то здесь Макс Ферстаппен ни разу не выступал.

Серхио Перес

Впервые с трассой в Портимане Перес познакомился в 2009 году, но очков набрать ему не удалось — в субботней гонке финала сезона GP2 он не добрался до финиша, а в воскресенье приехал одиннадцатым. После этого португальская трасса перестала принимать гонки GP2, а сам Перес буквально год спустя стал пилотом Формулы-1, так что других шансов опробовать этот трек ему не довелось. До Имолы же Перес и восе не доезжал ни разу.

Лэнс Стролл

А вот Стролл на Имоле выступал, и выступал довольно успешно. И речь сейчас не о его засекреченных тестах на болиде GP2, которые он якобы провёл два месяца назад — впервые с трассой Лэнс познакомился в 2014 году в гонках чемпионата Итальянской Формулы-4. Стролл успешно провёл уик-энд, одержав две победы и один раз финишировав вторым. В тот год Лэнс стал чемпионом серии.

С португальской трассой в Портимане Стролл познакомился год спустя — в 2015-м, в чемпионате Европейской Формулы-3. И снова не без успеха — канадец финишировал четвёртым в первой гонке уик-энда, а затем закрепил успех двумя подиумами во второй и третьей гонках соответственно. В 2016 году Формула-3 уже не приезжала на Портиман, зато вернулась в календарь Имола — и снова Стролл выиграл две гонки и в одной из них был вторым. Опыт Стролла в Имоле не так велик, как у Кими Райкконена, но факт в том, что на этой трассе Лэнс до Формулы-1 никогда не финишировал ниже второй позиции.

Ну очень странная гонка Ф-1: у двух лидеров кончился бензин, у Проста отобрали победу Гран-при в Имоле принёс одинаково сильное разочарование и Сенне, и Просту, и шведскому новичку «Феррари», который так ни разу и не победит.

Ландо Норрис

Первый шанс для Норриса познакомиться с трассой в Имоле мог выпасть в 2015 году, в итальянской Формуле-3, однако в тот сезон Норрис параллельно участвовал в немецкой Ф-3, так что до Имолы он в итоге не доехал с первого раза. Но серия в тот сезон приезжала на эту трассу дважды, и во второй раз Норрис всё же выступил здесь. И даже не так плохо: он был пятым и четвёртым в первой и третьей гонках уик-энда, а вот во второй гонке пришёл к финишу лишь 23-м. А вот повторить свой опыт в Имоле Норрису не удалось: к тому моменту, когда он пришёл в Европейскую Формулу-3 на полный сезон в 2017 году, серия как раз прекратила свои визиты на этот автодром. В Портимане же Норрис и вовсе ни разу не участвовал, разве что в тестах на машине «Макларен» образца 2011 года в 2017 году.

Карлос Сайнс

А вот напарник Норриса и вовсе ни разу до Портимана и Имолы не добирался и эти трассы будут для него в новинку.

Даниэль Риккардо

Первое знакомство с «Алгарве» для Риккардо состоялось в 2009 году, в гонках Британской Формулы-3. И, пока Боттас сходил в Португалии, Риккардо показывал отличные результаты — первую гонку он закончил на третьей позиции, уступив лишь Жюлю Бьянки и Эстебану Гутьерресу (оба выступали вне зачёта, так что Риккардо набрал максимальное количество очков), а во второй стал пятым. Тот сезон Риккардо, кстати, выиграл.

Во второй раз Риккардо приехал в Портиман в том же сезоне, но уже в Формуле «Рено» 3,5. Риккардо заменил в составе Tech 1 Брендона Хартли, но на незнакомой технике результат показать не удалось — в первой гонке он сошёл, а во второй финишировал лишь 15-м. В 2010 году Риккардо проводил уже полный сезон в Формуле «Рено», но серия в Портиман приезжать уже прекратила.

До Имолы же Риккардо ни разу в жизни не добирался.

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Эстебан Окон

Напарник Риккардо, в отличие от австралийца, с Имолой знаком не понаслышке — он здесь выступал в Альпийской Формуле «Рено» в 2012 году. Седьмой и четвёртый в двух гонках на этой трассе — звучит достаточно неплохо для дебютанта серии. В 2014 году Окону довелось снова выступить в Имоле — на этот раз в Европейской Формуле-3. Окон одержал победу в первой гонке, а затем финишировал четвёртым и третьим в последующих, закрепив тем самым своё лидерство в чемпионате и сделав важный шаг на пути к титулу, который он завоевал буквально неделю спустя.

А вот с Портиманом Окон не знаком — как говорит сам француз, он выступал здесь только на картинговой трассе.

Себастьян Феттель

Забавно, но у одного из самых опытных гонщиков Формулы-1 на настоящий момент нет никакого опыта выступлений ни на Имоле, ни в Портимане.

Шарль Леклер

В отличие от напарника, Леклер выступал в Имоле. В 2014 году Леклер приезжал на эту трассу вместе с Альпийской Формулой «Рено». Но вот гонку на этой трассе будущему вице-чемпиону серии точно хотелось поскорее забыть — он сошёл как в субботу, так и в воскресенье. Довелось Леклеру поездить и в Портимане, но успеха особого Шарль в тот год не добился — в чемпионате он остался четвёртым, а на этапе в Португалии дважды был на финише седьмым и один раз финишировал четвёртым.

Пьер Гасли

У победителя Гран-при Италии также есть опыт выступления в Имоле — он пилотировал здесь в 2013 году болид Альпийской Формулы «Рено» 2.0, причём показал весьма неплохой результат — в первой гонке уик-энда он финишировал вторым, а во второй — четвёртым. А вот второй этап на Имоле в том сезоне Гасли пропустил — в это время он проводил гонку в Еврокубке Формулы «Рено». А вот на Портимане, как это ни странно, выступить Гасли не удалось — ни разу календарь серии, в которой он участвовал не попадал на эту португальскую трассу.

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Даниил Квят

За год до приезда Гасли на трассу в Имоле, в той же серии — болид Альпийской Формуле «Рено» 2.0 — выступал и Даниил Квят. В тот год Даниил стал чемпионом, а серия приезжала на автодром имени Энцо и Дино Феррари. Правда, особого успеха будущему чемпиону достичь не удалось: в первой гонке он финишировал четвёртым, а во второй и вовсе сошёл с дистанции.

Любопытно, но на более новый автодром в Портимане Квят в своей карьере не заглядывал в качестве боевого пилота той или иной серии.

Ромен Грожан

Француз, проводящий, судя по всему, свой последний сезон в Формуле-1, должен был познакомиться с трассой в Имоле ещё в 2004 году, на гонках Еврокубка Формулы «Рено», но в тот уик-энд он предпочёл выступления у себя на родине, во французской Формуле «Рено». Ещё один шанс Грожана опробовать трассу в Имоле мог выпасть на 2010 год в почившей ныне AutoGP, но Ромен хоть и стал чемпионом серии, но первые два этапа — Брно и Имолу — он пропустил.

Не удалось Грожану опробовать и трассу в Портимане — GP2 должна была приехать туда в 2009 году, но Ромен, проведя в GP2 полсезона, отправился в Формулу-1, заменять опального Нельсиньо Пике. В 2010 году Грожан пробовал свои силы и в чемпионате GT1, который должен был приехать в Португалию на Портиман. Однако Грожан покинул первенство незадолго до этапа на трассе «Алгарве».

В 2011 году Грожан всё-таки доехал до Имолы — в азиатской GP2, которая была сокращена вдвое из-за протестов в Бахрейне. И Ромен точно не пожалел — да, в воскресной гонке он финишировал лишь седьмым, но основной заезд он выиграл, благодаря чему и стал чемпионом серии, набрав очки не только за победу, но и за поул и лучший круг.

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Кевин Магнуссен

В отличие от напарника, серии, в которых выступал до Формулы-1 датчанин, так и не добрались до Имолы или Портимана.

Кими Райкконен

Финн никогда не гонялся на Портимане, а вот в Имоле у него достаточно обширный опыт — как один из ветеранов Формулы-1, он застал эту гонку в календаре чемпионата и выступал здесь целых шесть раз, однако особых успехов не добился — на счету Райкконена три схода, одно восьмое, одно пятое и одно второе место в гонках Формулы-1 на автодроме имени Энцо и Дино Феррари.

Последний чемпион «Феррари». История драматичного финала Ф-1 в сезоне-2007 Даже Райкконен не особенно верил в свои шансы на победу в чемпионате. Хэмилтон мог быть семикратным чемпионом уже сейчас.

Антонио Джовинацци

У Джовинацци, на удивление, есть опыт на трассе в Имоле: он выступал здесь в Европейской Формуле-3 в 2014 году и даже приехал на подиум в одной из трёх гонок. В следующем сезоне Европейская Формула-3 уже не посещала этот автодром, зато в календарь вошёл этап на трассе в Портимане. Правда, особыми успехами вице-чемпион того сезона Ф-3 в Португалии похвастаться не может: два восьмых и одно девятое место для пилота, одержавшего шесть побед в чемпионате — сомнительное достижение.

Николас Латифи

Канадский дебютант Формулы-1 познакомился с Имолой уже на старте карьеры в Европе — он был на подиуме на этой трассе в 2012 году, в чемпионате Итальянской Формулы-3. Всего он здесь провёл в тот сезон три гонки и в двух оставшихся финишировал шестым и четвёртым. В 2014 году Латифи снова приехал в Имолу, но уже в статусе пилота Европейской Формулы-3. В первой гонке Николас сошёл, а в двух других доехал до очков — во второй он финишировал шестым, а в третьей — четвёртым. А вот на Портимане Латифи ни разу не выступал — разве что на тестах несколько лет назад, как сказал сам канадец.

Джордж Расселл

Молодая надежда Британии познакомился с трассой в Имоле в 2014 году, выступая здесь в чемпионате Альпийской Формулы «Рено». В первой гонке Расселл финишировал шестым, а во второй пришёл к финишу девятым. В 2015 году Расселл доехал и до Протимана — в Европейской Формуле-3, показав достойный результат: в первой гонке он финишировал десятым, во второй — пятым, а в третьей четвёртым. Прогресс налицо. В 2016 году Расселл снова вернулся в Имолу, всё в той же Формуле-3, и снова продемонстрировал прогресс — четвёртый, третий и второй результат в трёх гонках поочерёдно.