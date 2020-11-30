Квят поучаствовал в двух опаснейших авариях. Первая могла преследовать Даниила всю жизнь

События Гран-при Бахрейна Формулы-1 не оставляют нам никакого выбора, кроме как отказаться от традиционного разбора гоночного уик-энда Даниила Квята и сконцентрироваться на двух главных эпизодах с участием россиянина — собственно, на двух авариях на старте и рестарте гонки. Впрочем, ими не ограничимся.

Квят-Грожан: что это было?

С момента ужасающего инцидента с участием Ромена Грожана уже прошло полдня, однако по-прежнему непонятно, зачем француз решил действовать на первом круге гонки столь неосмотрительно. Оказавшись позади целой группы гонщиков, пилот «Хааса» решительно дёрнул рулём вправо, пытаясь занять внутреннюю траекторию перед четвёртым поворотом.



Но вот беда: правее ехал Квят, которого Грожан только что опередил. Однако Ромен действовал так, словно никакого пилота «Альфа Таури» рядом не было. Даниил попробовал отвернуть от «Хааса», но шансов не было никаких. В итоге автомобиль Ромена получил удар в правое заднее колесо и продолжил движение вправо по диагонали, которое закончилось в отбойнике на скорости за 200 км/ч. Остаётся ещё раз порадоваться, что Ромен не только выжил, но и умудрился отделаться лишь ожогами рук. Информация, что француз не пострадал, наверняка успокоила Даниила перед рестартом и в целом позволит ему выбросить этот эпизод позади.

Грожан критиковал систему защиты головы. А она спасла жизнь! Это главный итог ГП Бахрейна Инцидент с Грожаном доказал, что Формула-1 не зря так озабочена безопасностью. И чёрт с ней, с красотой.

Посмотрим, как Грожан позднее прокомментирует собственную аварию — была ли эта простая неосмотрительность, напоминающая нам француза образца 2012 года, или «Хаас» вдруг понесло вправо из-за некой проблемы — прокола, обломка на трассе, неожиданной поломки подвески или рулевого управления…



Так или иначе, вины Квята здесь точно нет никакой. Единственное, оказался он так глубоко в пелотоне из-за крайне неудачного старта. Даниил плохо разогнался к первому повороту (на отсечке, определившей порядок гонщиков на рестарт, Квят уже упал с 10-го места на 15-е), а затем продолжил терять позиции.



«Сначала я был зол на Грожана за такой манёвр, но это изменилось, как только я увидел огонь в моих зеркалах. Я по-настоящему переживал. Это был страшный момент. Надеялся, что с ним всё в порядке. Рад, что он в норме. Это стало напоминанием, что наша работа опасна», — сказал Квят после финиша.

Видео: Грожан выбирается из горящего болида, застрявшего в отбойнике

Квят — Стролл: Даниил-2019 возвращается?

Вторая авария с участием российского пилота произошла на первом круге после рестарта гонки. На сей раз Квят стартовал здорово и оказался позади Лэнса Стролла. Тут бы Даниилу и успокоиться, но он бросился в чересчур смелую атаку на болид «Рейсинг Пойнт». Квят не успел достаточно поравняться с канадцем и дать о себе знать, так что Лэнс как ни в чём не бывало начал заходить в правый поворот по оптимальной траектории — и получил удар в бок, от которого машину перевернуло.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1.

Отдадим должное невероятно прочному автомобилю «Альфа Таури», а конкретно его передней подвеске с левой стороны: два столкновения — и хоть бы хны! По крайней мере, ни во время гонки, ни по её окончанию пилот и команда не жаловались, что автомобиль получил какие-либо повреждения.



Если вернуться к аварии и её причинам, то мнения сторон, разумеется, разошлись. Стролл был уверен в вине Квята: «Я проходил восьмой поворот, был в его середине, когда меня ударил Даниил, появившийся ниоткуда. Авария выглядела хуже, чем была на самом деле: я в порядке, а Даниил получил штраф».

Квят получил два штрафных балла за аварию со Строллом

Россиянин со своей стороны не согласился с решением стюардов дать ему 10 штрафных секунд: «Думаю, что у меня вообще не было места. Мой автомобиль уже был на внутреннем бордюрном камне. При этом он со своей стороны знал, что я там был. Я был немного рассержен этим решением, потому что оно разрушило мою гонку. Я отлично провёл второй старт, был в эпицентре борьбы, но штраф всё испортил».



Пожалуй, здесь мы Даниила всё-таки не поддержим. Его атака была слишком смелой, он не успел достаточно поравняться со Строллом, чтобы иметь право говорить, что это «его» поворот. Манёвр Квята напомнил те, что он совершал в концовке сезона-2019, когда на финише гонки врезался в Нико Хюлькенберга и Серхио Переса. В обоих случаях судьи штрафовали россиянина, а он протестовал. Выходит, два тех штрафа не стали для Даниила уроком.

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В оправдание Квята можно напомнить, что не всегда стюарды были так принципиальны. Когда на Гран-при России Шарль Леклер очень похоже выбил всё того же несчастного Стролла, судьи внезапно промолчали. Выходит, если машина улетает в отбойник, то всё нормально, а если переворачивается, то надо штрафовать? Получается, в Формуле-1 опять налицо двойные стандарты… И всё-таки скорее мы говорим о том, что в Сочи обязаны были оштрафовать Леклера, а не о том, что вчера Даниил получил штраф не по делу.

Судьи прикрывают звезду «Феррари»? Хэмилтона оштрафовали за то, что Леклеру сходит с рук Считается, что стюарды словно боятся оштрафовать Льюиса, а на деле штрафов избегает Шарль! Примеров уже полно.

Заметки на полях

— В субботу Квят был как никогда близок к тому, чтобы опередить Гасли в квалификации в третий раз. Даниил обошёл Пьера во втором сегменте, француз находился на грани вылета, но ему повезло: Лэнс Стролл получил от команды неверные шины, а машина Сайнса просто сломалась.



— Ещё раз отметим ужасный старт Даниила: с 10-й позиции он откатился на 19-ю и, с учётом схода Грожана, последнюю. А вот рестарт удался — но там Квят был одним из немногих, кто ехал на «софте».



— Для Гасли в «Альфа Таури» выбрали более удачную тактику: Пьеру удалось проехать гонку со всего одним пит-стопом и стать шестым; но надо понимать, что Гасли на рестарте был намного выше Квята, в то время как гонку Даниила нужно было «реанимировать», пытаясь прорваться на мягких покрышках. Так кто претензий к инженерам нет.