«Уильямс» — жив! Но это уже не совсем «Уильямс». Легенда Ф-1 снова в хвосте, но с деньгами

Цели: включиться в борьбу хотя бы с «Альфой Ромео» и «Хаасом»

Два предыдущих года «Уильямс» был не просто аутсайдером, а аутсайдером безнадёжным. Хуже дела уже идти не могли, поэтому перед стартом сезона-2020 все в команде были нацелены пусть на маломальский, но прогресс. Прогрессом считали шанс бороться хоть с кем-то из соперников по ходу чемпионата, а лучшим из возможных итогов сезона в целом — обойти хотя бы один коллектив. И если показывать зубки тем же «Альфе» с «Хаасом» получалось, то вот не остаться третий сезон подряд замыкающими в Кубке конструкторов не вышло.



В разы обиднее, что в графе набранных очков значится нолик: сезоном ранее усилиями Роберта Кубицы, а точнее — благодаря штрафам для Кими Райкконена и Антонио Джовинацци на Гран-при Германии, «Уильямс» имел в своей копилке одинёхонький балл.

Резюме: проиграли с высоко поднятой головой

Предсезонные тесты показали, что машина у «Уильямса» по-прежнему слабейшая, однако уже не настолько, как в последние годы. Это означало, что при определённых обстоятельствах у Джорджа Расселла и Николаса Латифи может получиться заезжать в очковую зону. Ладно, у Латифи вряд ли — только у Расселла.



Как мы знаем, надеждам, царившим внутри коллектива, не суждено было сбыться. Тем не менее болид FW43 показал себя ничуть не хуже оснащённых провальными двигателями «Феррари» машин «Альфы Ромео» и «Хааса» — гонщикам двух главных и единственных посильных соперников попросту везло где-то побольше.



(статистика с учётом гонки за «Мерседес»): 17 Гран-при, 0 побед, 0 подиумов, 3 очка, 18-е место в чемпионате. Лучший финиш: 9-е место (Гран-при Сахира).

: 17 Гран-при, 0 побед, 0 подиумов, 0 очков, 21-е место в чемпионате. Лучший финиш: 11-е место (Гран-при Австрии, Италии, Эмилии-Романьи). «Уильямс»: 17 Гран-при, 0 побед, 0 подиумов, 0 очков, 10-е место в Кубке конструкторов. Лучший финиш: 11-е место. Джордж Расселл (статистика с учётом гонки за «Мерседес»): 17 Гран-при, 0 побед, 0 подиумов, 3 очка, 18-е место в чемпионате. Лучший финиш: 9-е место (Гран-при Сахира). Николас Латифи : 17 Гран-при, 0 побед, 0 подиумов, 0 очков, 21-е место в чемпионате. Лучший финиш: 11-е место (Гран-при Австрии, Италии, Эмилии-Романьи).

Лучшая гонка: Гран-при Тосканы vs Гран-при Эмилии-Романьи

Обе названные гонки роднит не только страна их проведения, но так же степень драмы, которой они обернулись для команды из Гроува. Понятно, что глядящим исключительно в таблицу результатов эти два из трёх итальянских Гран-при точно не покажутся лучшими применительно к «Уильямсу», а вот для смотревших заезды от и до — ещё как.



В Муджелло всё шло к первым очкам Джорджа в Формуле-1, однако второй красный флаг и последующее возобновление гонки отобрали верное 9-е место. В Имоле британец аналогично до поры до времени реально претендовал на попадание в топ-10 на финише, но сам по-детски оплошал: грея шины в режиме пейс-кара, Расселл потерял болид и воткнулся в стенку. Обидно, досадно…

Худшая гонка: Гран-при Сахира

Пусть будет второй Сахир, поскольку «овальная» конфигурация трассы сулила «Уильямсу» с их моторами «Мерседес», возможно, самую потенциально перспективную в сезоне борьбу за столь заветные зачётные баллы. Сулила ровно до той поры, пока Расселла не позвали подменить подцепившего «корону» Льюиса Хэмилтона.



Ну и Джек Эйткен, хочет он того или нет, всё-таки своим разворотом, закончившимся сломанным передним крылом и появлением сначала виртуальной, а потом и реальной машины безопасности, испортил гонку не только себе, но и косвенно Расселлу — парню, отдавшему ему на один уик-энд свою машину. Казалось бы, при чём тут досады «Уильямса» и нелепо ускользнувшая победа Расселла за «Мерседес»? А при том — экс-чемпион Формулы-2 не просто действующий пилот «Уильямса», он её лидер. И личная трагедия Джорджа за «чёрные стрелы» — почти такая же трагедия для «Уильямса».

Пилоты

Глядя на «Уильямс», так и хочется сказать: «Расселл — наше всё!» Расселл — действительно почти всё для «Уильямса». Иметь в составе молодого талантливого пилота с большими перспективами является одновременно и большой удачей, и ответственностью, с которой они пока справляются… справляются так, как могут, насколько готовы. А жаль Джорджа: понимать, что ты способен без всякого вката пилотировать «Мерседес» лучше Валттери Боттаса, но на очередной год остаться там, где находишься… С другой стороны, подрыватель имиджа Хэмилтона как «величайшего из великих» вообще рисковал очутиться на сезон-2021 вне обоймы призовых пилотов Ф-1, если бы Чеко Перес договорился с «Уильямсом».

Перес претендует на место Расселла в «Уильямсе»

В то же время нельзя не отметить новобранца команды и Ф-1 Николаса Латифи. До начала сезона-2020 канадец казался самым что ни на есть ярким примером такого феномена, как рента-драйвер. Ничего подобного — Латифи прошёл дистанцию чемпионата очень пристойно! Да, он уступил абсолютно во всех квалификациях сокоманднику, но по воскресеньям выглядел абсолютно нестыдно — аж три 11-х места, включая первый же этап сезона.

Цитата года

«Единственная причина, почему мы могли заработать очки в этот уик-энд — 100% усилия каждого из вас и постоянная работа над усовершенствованием машины. Я больше, чем кто-либо хотел бы удержаться подальше от стены и заработать для команды одно или два очка. Мы — гонщики, и находимся здесь не для того, чтобы перестраховываться. Мы участвуем в Гран-при, чтобы раздвигать границы. Порой это оборачивается разочарованиями. Но в ту же секунду, когда мы снимем ногу с педали акселератора и начнём работать на 95%, мы можем собираться домой», — выдержка из искреннего письма Джорджа Расселла с извинениями команде после своей нелепой аварии в Имоле.

Перспективы

Тьфу-тьфу, с ними у команды вроде бы неплохо. И это, на самом деле, чудо какое-то, учитывая, что коронавирусный локдаун в мировом спорте и Формуле-1 в частности мог вовсе похоронить легендарное имя в автоспорте! По ходу сезона произошла так назревавшая смена владельца — им оказалась некая американская компания Dorilton Capital. Кто за ней стоит — точно неизвестно. Ясно одно — «конюшня» получит не только серьёзные инвестиции, но и сохранит своё название. Фрэнку Уильямсу и его семье это было очень важно. А нам элементарно приятно.

Почти сразу после анонсирования информации о смене хозяина пост руководителя покинула Клэр Уильямс. Наверное, оно и к лучшему — не ищите никакого сексизма. Согласитесь, из дочери старины Фрэнка вырос всё же не лучший управленец, хотя винить одну только её в деградации формы коллектива будет тоже нечестно.



Совсем свежая и такая важная новость последних дней — приход на позицию генерального директора Йоста Капито. Именно этот человек сделал «Фольксваген» грозой мирового ралли с 2013 по 2016 год, а потом пришёл поднимать с колен «Макларен», но его покровитель Рон Деннис ровно в тот момент разругался с другими владельцами, так что Капито не усидел в своём кресле и шести месяцев. В «Уильямсе» такого точно не должно повториться.