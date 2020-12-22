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«Альфа Ромео» в сезоне-2020 Ф-1: проблемы с мотором пилотами — хуже лишь «Хаас» и «Уильямс»

«Альфа Ромео» в сезоне-2020 Ф-1
Владислав Золов
Кими не молодеет, Антонио не добавляет. Зачем «Альфа Ромео» топчется на месте
У «Альфы Ромео» есть тактика, и они её придерживаются. Вот только ощущение, что работает не очень.
Авто / Формула-1 0
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Цели: закрепиться в середняках

В январе-феврале, когда устраиваются презентации новых машин, команды активно рассуждают вслух на тему перспектив в предстоящем сезоне, стараясь вселять оптимизм и определённую уверенность в самих себя, в сердца болельщиков. «Альфа Ромео» ничего и никому не обещала. Как знала…

Понятно, что совсем никаких планов на сезон не быть не могло. Просто все в стане итало-швейцарской дружины чётко осознавали, что вот так, буквально на пустом месте, ощутимому прогрессу взяться неоткуда. Поэтому в идеале было бы удачей провести чемпионат-2020 на уровне предыдущего года. Разве что, может быть, постараться пройти дистанцию чемпионата без очевидных ям в результатах.

Резюме: в чистом виде провал

Забыть и двигаться дальше — таково резюме по сезону «Альфы», если уж совсем коротко. Восемь очков на двоих и по четыре на каждого — это совсем никак. Конечно, основная часть вины за столь слабые выступления лежит на моторах «Феррари», заботливо предоставленных заводом в Маранелло, но ведь и шасси не сильно и вывозило.

Что интересно, по итогам 2019-го «Альфа Ромео» была на той же унылой 8-й строчке Кубка конструкторов. Правда, баллов тогда её гонщики заработали на порядок больше — 57.

«Альфа Ромео»: 17 Гран-при, 0 побед, 0 подиумов, 8 очков, 8-е место в Кубке конструкторов. Лучший финиш: 9-е место.
Кими Райкконен: 17 Гран-при, 0 побед, 0 подиумов, 4 очка, 16-е место в чемпионате. Лучший финиш: 9-е место (Гран-при Тосканы, Эмилии-Романьи).
Антони Джовинацци: 17 Гран-при, 0 побед, 0 подиумов, 4 очка, 17-е место в чемпионате. Лучший финиш: 9-е место (Гран-при Австрии)

Лучшая гонка: Гран-при Португалии

Успех не всегда меряется одними только цифрами. Гонки — это больше, чем просто место на финише. Гонки — это ещё и искусство. И пусть неожиданно попавший в календарь этап в Португалии оказался для «Альфы Ромео» не самым плодовитым в плане набранных очков, эстетическое удовольствие он фанатам команды в целом и персонально Кими Райкконена доставил.

Айсмен был единственным во второй десятке, кто решил стартовать на шинах «софт», и это позволило Кими совершить мегапрорыв на первом круге гонки. Чисто на опыте финский ветеран прогрел покрышки лучше остальных и всего за один круг смог взлететь с 16-й стартовой позиции на шестую. Конечно, вскоре карета превратилась в тыкву, поскольку остальные пилоты ввели свою более жёсткую резину в рабочий диапазон температуру, но тот блестящий старт мы будем вспоминать и пересматривать ещё не единожды.

Кстати, именно тигриный бросок Кими Райкконена на старте гонки в Портимане получил награду ФИА как «Момент года-2020». Ну хоть какой-то приз для последнего (надеемся, Леклер это в скором времени исправит) чемпиона на машине «Феррари»!

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Вроде и хочется свалить провальные результаты на моторы «Феррари», да не получится.

Худшая гонка: Гран-при Турции

Как «Заубер» ни назови, это всё равно есть, был и будет старый добрый «Заубер», поэтому Гран-при Турции — юбилейную, 500-ю гонку в Формуле-1 для «конюшни» из Хинвиля — преданные поклонники всего четвёртой командой в истории «Больших призов», достигнувшей отметки в полтысячи стартов, ждали с особым трепетом.

В дождевой квалификации «Альфа Ромео» прошла в третий и финальный сегмент битвы за поул обоими болидами, что стало настоящим подарком самим себе. Но в воскресенье, даже несмотря на суматошную из-за погоды гонку, вытянуть счастливый билетик и взять очки им не удалось: Кими Райкконен финишировал 15-м, а Антонио Джовинацци вовсе сошёл.

Пилоты

К Райкконену претензий нет и не может быть. Человеку 41 год, а он по-прежнему мотивирован и не собирается пока вешать шлем на гвоздь. Наверняка кто-то сейчас читает и думает: «Да что уходить, когда стабильно получаешь по 5 млн в год!» Поверьте, ему за долгие годы своей карьеры удалось скопить на безбедную пенсию, поэтому исключительно ради денег торчать по столько месяцев вдали от дома и семьи он бы не стал. Скорее «Альфе Ромео» нужен такой персонаж и из плеяды старой школы гонщиков, а не наоборот.

С Джовинацци иначе. Хуже ли он своего партнёра? Не сказать. Проблема в другом: прогресса-то нет, не выглядит он тем, кто готов брать на себя лидерскую роль в коллективе. И тем более Джови не сморится возможным кандидатом на место в «Скудерии» в будущем. Зачем тогда его держать? Видимо, Формуле-1 необходим пилот с итальянским паспортом, а других итальянцев на подходе к Ф-1 сейчас нет. Плюс говорят, что у Джовинации хорошие личные отношения с верхушкой «Феррари». Возможно, и это тоже помогает не оказаться на улице.

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Цитата года

«Очевидно, что каждый из нас против расизма, мы поддерживаем эту борьбу на сто процентов. Но в конечном счёте мы здесь находимся ради спорта. Да, мы стремимся делать всё, чтобы помочь в этой борьбе. Однако я не думаю, что нужно объяснять, почему кто-то не становится на колено, а кто-то становится. Это личный выбор каждого», — так прокомментировал чемпион мира 2007 года призыв Льюиса Хэмилтона каждый раз перед гонками преклонять колено в знак протеста против притеснения темнокожих.

Мужик сказал — мужик сделал: Кими не поменял своей позиции и ни разу по ходу сезона не последовал примеру Хэмилтона.

Фото: Leonhard Foeger/Pool via Getty Images

Перспективы

Шансы на следующий год целиком и полностью зависят от того, какими получатся моторы «Феррари». Удастся довести мощность до показателей пусть не «Мерседеса», а «Рено» и «Хонды» — «Альфа» поедет на уровне хотя бы чемпионата-2019. Не удастся… Пускай, «Альфа Ромео» и остаётся сателлитом «Феррари», через сезон всё может и поменяться: Фредерик Вассёр на днях признался, что не готов дать гарантий продления партнёрства с «Феррари» после 2021-го.

Если порвут с «Феррари», им не придётся идти у них на поводу касаемо призовых и запасных гонщиков. Значит, смогут нанимать тех, кого сами захотят — уже интересно. С другой стороны, у «Феррари» сейчас быстрая молодёжь в академии — согласитесь, неплохо было бы посадить в 2022-м в кокпит, например, нашего Роберта Шварцмана и ещё получить за это хорошую скидку на двигатели.

А пока пожелаем «Зауберу», как бы он там ни назывался, чтобы следующий юбилейный для них Гран-при завершился минимум подиумом!

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